Куба тоже упадет, Трамп озвучил новые планы США

Трамп заявил, что людям нравится происходящее, говоря о последних событиях на Ближнем Востоке. После этого он отметил, что правительство Ирана не будет последним, кто сдастся.

Похоже, следующей будет Куба. Об этом говорится в интервью Трампа для Politico.

Что сказал Трамп о Кубе?

Трамп отметил, что "Куба тоже упадет".

Он подтвердил, что Штаты поддерживают связь с коммунистическим руководством Кубы, потому что там усиливается нестабильность после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

"Им нужна помощь. Мы разговариваем с Кубой", – сказал Трамп.

Он предположил, что ухудшение ситуации на острове частично является результатом давления США, в частности прекращения поставок венесуэльской нефти, которая когда-то поддерживала Кубу.

Ну, это благодаря моему вмешательству, вмешательству, которое происходит. Очевидно, что иначе у них не было бы этой проблемы. Мы перекрыли всю нефть, все деньги... все, что поступает из Венесуэлы, которая была единственным источником,

– отметил американский президент.

Обратите внимание, основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко во время разговора с 24 Каналом тоже отметил, что следующей после Ирана может стать Куба. Это чувствительный регион, ситуация там должна "созреть". После потери партнерства с Венесуэлой Куба стала изолированным регионом.

