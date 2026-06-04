Может воспользоваться "окном возможностей": в Латвии уверены, что Россия атакует Балтию до 2028 года

Командующий Вооруженных сил Латвии Каспарс Пуданс убежден, что россияне могут вторгнуться в страны Балтии до 2028 года. Страна-агрессор может попытаться использовать свое преимущество в количестве беспилотников для потенциальной агрессии.

Соответствующее заявление он сделал во время интервью для Financial Times.

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Что говорят в Латвии относительно возможного нападения России?

По словам генерала Пуданса, главная сила Москвы заключается не в технологическом преимуществе, а в способности быстро и массово производить дроны, оперативно адаптируя их к потребностям войны.

К слову, ранее в ГУР сообщали, что Россия намерена изготовить около 110 тысяч беспилотников, среди которых 60 тысяч будут составлять ударные дроны большой дальности, а еще 50 тысяч – дроны-имитаторы.

Пуданс предостерег, что Кремль может воспользоваться тем, что масштабное перевооружение европейских армий завершится только в конце десятилетия.

Если бы я был в Кремле, я бы сказал, что если мы что-то и сделаем, то мы должны сделать это до конца 2028 года,

– отметил Пуданс.

В то же время генерал подчеркнул, что сейчас ресурсы России в значительной степени сосредоточены на войне против Украины. Однако после ее завершения Москва сможет быстро нарастить военный потенциал на других направлениях.

Подобные опасения высказывают и представители стран восточного фланга НАТО. Они считают, что Россия может попытаться проверить готовность Альянса раньше, чем ожидается, учитывая политические изменения в США и постепенное укрепление обороноспособности европейских государств.

Мы живем с предположением, что агрессия в какой-то форме может произойти уже сегодня вечером,

– резюмировал генерал.

Как Альянс готовится к возможному противостоянию?

На фоне роста угроз НАТО решило усилить систему ПВО на восточном фланге Альянса. Одним из толчков к этому стало падение российского беспилотника на территории румынского города Галац.

Кроме того, союзники работают над укреплением обороны Балтийского региона. В частности, планируется создание новых механизмов для быстрой переброски войск в Латвию и Эстонию в случае потенциальной агрессии со стороны России.