Об этом пишет новостной латвийский новостной портал LSM.

Латвия готовится к возможному нападению России

Сообщается, что часть земель заранее изъяли для нужд обороны, ведь строительство Балтийской оборонительной линии запланировано прямо вдоль границы, в частности на территориях, которые ранее находились в частной собственности.

Заграждения устанавливают в три ряда общей шириной около 10 метров, чтобы усложнить или остановить проход военной техники через границу. Они выполняют функцию противотанковой защиты и сдерживания возможного прорыва.

Каждый из "зубов дракона" имеет вес примерно полторы тонны, а расстояние между ними сделано настолько малой, что проход военной техники становится невозможным.

В медиа добавляют, что производство и транспортировка этих конструкций стартовали еще в 2024 году, а непосредственное установление на государственных и муниципальных землях началось в 2025 году.

Процесс экспроприации осложняется тем, что инфраструктура частично размещается на частной собственности, но специальный закон позволил значительно ускорить строительство оборонительных сооружений.

В то же время, пишет медиа, за экспроприацию участков для строительства инфраструктуры предусмотрена справедливая компенсация для владельцев, которую будет устанавливать комиссия на основе оценки лицензированного специалиста.

Такая линия обороны должна не только сдерживать потенциального врага, но и, при необходимости, остановить и уничтожить его, пока он еще находится на границе.

Если что-то случится, нам нужно иметь возможность уничтожить их здесь, потому что мы видим это в Украине - как только мы отдаем землю, вернуть ее практически невозможно,

– отметил ответственный за проект "Балтийская линия обороны" офицер Андрис Рикстс.

Вместе с тем он отметил, что в современной войне важна не только оборона от атак беспилотников и ракет, но и контроль над землей.

"Они не смогут подчинить нас с помощью беспилотников. В Украине мы видим, что ежедневно происходят сотни атак беспилотников и ракет, но пока земля удерживается и никто физически не приходит и не выгоняет людей из их домов, эта земля наша", – добавил офицер.

Кроме "зубов дракона", в будущем также планируется строительство противотанковых рвов.

Заметим, что общая длина границы Латвии с Россией и Беларусью составляет примерно 450 километров. В 2026 году латвийские войска планируют построить более 8 километров противомобильной инфраструктуры.

Существует ли угроза наступления России на страны Балтии?

В Европе все чаще и все серьезнее говорят о вероятности нападения России на страны Европы.

Тогда как НАТО в ближайшее время планирует усилить оборону восточного фланга. Страны Альянса имеют целью создать новую структуру, которая обеспечит оперативную переброску сил в Латвию и Эстонию в случае возможной вооруженной агрессии со стороны России.

Также в Европе растет беспокойство относительно способности самостоятельно обеспечивать оборону своих территорий на фоне заявлений Дональда Трампа о возможном сокращении американского военного присутствия в регионе. В частности, речь идет о выводе около 5 тысяч военнослужащих США из Германии, что может существенно ослабить гарантии безопасности для европейских стран и оставить их более уязвимыми перед потенциальными угрозами.