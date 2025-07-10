Лавров озвучил Рубио новые предложения по окончанию войны в Украине: их передадут Трампу

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что 10 июля глава МИД России Сергей Лавров во время встречи озвучил новые предложения по завершению войны в Украине. Эти предложения передадут президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Марка Рубио для СМИ.

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Что сказал Рубио о предложениях Лаврова по окончанию войны в Украине

Марко Рубио сообщил, что Сергей Лавров озвучил ему новые российские предложения по завершению войны, которые ранее не звучали.

Хотя он отметил, что это не обязательно приведет к миру, но эти идеи Рубио сегодня передаст Трампу.

Думаю, это новый и другой подход. Опять скажу: я не назвал бы это чем-то, что гарантирует мир, но это концепция, которую мы передадим президенту сегодня,

– заявил Рубио.

К слову, Госсекретарь США Марко Рубио 10 июля встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпур на саммите АСЕАН. Разговор министров длился 50 минут.

Рубио заявил, что Дональд Трамп разочарован отсутствием гибкости со стороны России в вопросе урегулирования войны в Украине. Главный американский дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят видеть дорожную карту для прекращения конфликта в Украине.