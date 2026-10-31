Лавров возмутился из-за присутствия Польши на G20 и упрекнул США

Лавров выразил свое недовольство во время общения с журналистами в кулуарах мероприятия. Его заявления приводит издание RMF24.

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Почему Лаврова раздражило присутствие Польши на саммите G20?

Лавров назвал приглашение главы польского МИД Радослава Сикорского "непродуктивным" и противоречащим устоявшейся дипломатической практике.

Очевидно, это нарушение дипломатических правил, особенно многосторонней дипломатии, где участники таких объединений, как G20, работают на основе консенсуса– сказал министр.

Таким образом он раскритиковал США, ведь именно они пригласили Польшу на встречу "Большой двадцатки".

Лавров также заявил, что Польша не должна участвовать во встречах "Большой двадцатки", потому что ее экономика якобы недостаточно большая для членства в группе.

"Польша ничего не привносит в эту встречу", – сказал он.

Глава МИД России добавил, что в G20 и так достаточно представителей НАТО и Европейского союза, поэтому присутствие Польши, по его мнению, излишне.

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В то же время Лавров отметил, что на Россию якобы никто не оказывал давления из-за приглашения Польши на саммит. По его словам, американцы просто пригласили польского министра, который пришел на встречу и занял отведенное для него место.

Справка: В этом году председательство в "Группе двадцати" занимают США. Именно по их инициативе Польша участвует во встречах группы с правами полноправного участника, хотя и по специальному приглашению.

Напомним, присутствию Лаврова на министерской встрече стран "Группы двадцати" также не обрадовались. Европейские дипломаты наотрез отказались сфотографироваться вместе с российским коллегой.