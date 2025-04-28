Новые заявления Лаврова свидетельствуют о нежелании России искать компромиссы, – ISW

Новые заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова свидетельствуют о нежелании Москвы идти на любые территориальные уступки, предусмотренные мирным планом администрации Дональда Трампа. Кремль продолжает настаивать на аннексии оккупированных украинских территорий.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны.

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На что указывают последние заявления Лаврова

Лавров в очередной раз подтвердил неизменную позицию Москвы об отказе от любых территориальных уступок Украине, что подрывает усилия администрации Трампа достичь прочного мира.

Лавров заявил в интервью CBS News, которое вышло в эфир 27 апреля, что "Россия не ведет переговоров по своей территории", когда его спросили о статусе оккупированного россиянами Крыма в переговорах.

Он также считает невозможным передачу Украине контроля над Запорожской АЭС. Ранее сообщали, что это одно из семи условий в плане по завершению войны, который предложила администрация Трампа.

Аналитики напомнили, что ранее Россия утвердила поправки в Конституцию, которыми формально закрепила за собой Крым, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. С того момента Москва полагается на "псевдоправовую базу" для оправдания аннексии оккупированных украинских территорий. Именно на этой основе Россия аргументирует свой отказ вернуть Украине любые из захваченных регионов в рамках потенциального мирного соглашения.

Более того, российские чиновники требуют передать России дополнительные территории в пределах Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые на сегодня остаются под контролем Украины. В частности, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова 26 апреля заявила, что российские войска стремятся захватить все "территории России", которые, по ее словам, включает Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Аналитики отмечают, что такие заявления Лаврова и других российских чиновников противоречат предложенной администрацией Трампа основе для мирного соглашения, которая предусматривает взаимные уступки, в частности возвращение Украине территорий в Харьковской области и ЗАЭС.

В ISW резюмируют, что Киев остается открытым к конструктивным переговорам, тогда как Москва продолжает настаивать на условиях, что равнозначны полной капитуляции Украины.