Россия, по-видимому, готова к возобновлению переговоров с Украиной и к возобновлению обсуждения вопросов, на которых стороны остановились в ходе предыдущих раундов.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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О чём заявила Россия?

Российский высокопоставленный чиновник заявил, что Москва, якобы, готова возобновить переговоры с Украиной. По словам министра, Россия предлагает продолжить диалог с того этапа, на котором стороны остановились во время предыдущих встреч.

Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились,

– заявил Сергей Лавров.