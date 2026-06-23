Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков во время беседы с российскими журналистами.

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Как в России высказываются о возможности диалога с ЕС?

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков отметил, что Москва открыта для переговоров с Брюсселем. "Готовы", – кратко ответил он на вопрос журналистов.

В то же время заместитель главы российского МИД Александр Грушко утверждает, что именно ЕС не демонстрирует реальной заинтересованности в переговорах по поводу войны в Украине.

По его словам, несмотря на регулярные заявления о желании присутствовать за столом переговоров, европейские страны до сих пор не определились со своим представителем для такого формата.

Со своей стороны, министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал позицию европейских государств по урегулированию войны.

Он обвинил Европу в чрезмерном вмешательстве в переговорный процесс и заявил, что ее оценки якобы мешают попыткам поиска компромиссов.

Напомним, что буквально несколькими днями ранее Ушаков заявил, что Россия рассчитывает на "военную победу" в Украине, а не на выполнение каких-либо договоренностей. В Кремле также продолжают упоминать так называемые "договоренности Анкориджа", утверждая, что они якобы были достигнуты между Путиным и Дональдом Трампом во время встречи на Аляске в 2025 году относительно возможного урегулирования войны.

При этом во время заседания Совбеза ООН 22 июня США призвали Россию немедленно заключить мирное соглашение с Украиной. При этом заместитель американского постоянного представителя отметил, что США продолжают всячески поддерживать Украину и её народ.