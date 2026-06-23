Про це сказав помічник російського диктатора Юрій Ушаков під час спілкування з російськими журналістами.

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Як у Росії висловлюються про можливість діалогу з ЄС?

Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков зазначив, що Москва відкрита до переговорів із Брюсселем. "Готові", – коротко відповів він на запитання журналістів.

Водночас заступник глави російського МЗС Олександр Грушко стверджує, що саме ЄС не демонструє реальної зацікавленості в перемовинах щодо війни в Україні.

За його словами, попри регулярні заяви про бажання бути присутніми за столом переговорів, європейські країни досі не визначилися зі своїм представником для такого формату.

Зі свого боку, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував позицію європейських держав щодо врегулювання війни.

Він звинуватив Європу в надмірному втручанні в переговорний процес та заявив, що її оцінки нібито заважають спробам пошуку компромісів.

Нагадаємо, що буквально кількома днями раніше Ушаков заявив, що Росія розраховує на "військову перемогу" в Україні, а не на виконання будь-яких домовленостей. У Кремлі також і надалі згадують так звані "домовленості Анкориджа", стверджуючи, що вони нібито були досягнуті між Путіним і Дональдом Трампом під час зустрічі на Алясці у 2025 році щодо можливого врегулювання війни.

При цьому, під час засідання Радбезу ООН 22 червня США закликали Росію негайно укласти мирну угоду з Україною. При цьому заступник американського постпреда зазначив, що США продовжують усіляко підтримувати Україну та її народ.