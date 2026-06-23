Такий випадок висвітлив журналіст і блогер Денис Казанський.

До теми Який сьогодні мають вигляд Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка: моторошні фото

Як жителів Бахмута вигнали з приймальні Путіна?

Щоб не пустити жителів Донбасу до приймальні російського дикатора, могли бути залучені провокатори, які представлялися активістами-зоозахисниками.

Вони нібито спровокували конфлікт, після чого на місце викликали правоохоронців. Під час інциденту силовики жорстко затримали одного з учасників ініціативної групи.

Його повалили на землю та затримали із застосуванням сили. Чоловік встиг вигукнути, що "саме так Росія "звільняє" людей", перш ніж його посадили до автомобіля.

Жителів Бахмута не пустили в приймальню Путіна, одного з них жорстоко затримали: дивіться відео

Поруч перебувала жінка-провокаторка, яка спокійно спостерігала за подіями та згодом поїхала разом із поліцією, попри протести інших присутніх.

Це і є справжнє ставлення Росії до жителів Донбасу. Спочатку зруйнували й відібрали все, а тепер ще й показово принижують,

– написав Казанський.

Нагадаємо, що битва за Бахмут між українськими та російськими силами тривала з серпня 2022 року до травня 2023-го в межах повномасштабного вторгнення Росії. У результаті українські війська були змушені відступити з міста.

Аналітики дослідили, який вигляд мають Бахмут та інші міста після приходу російських військ. Тепер на місці, де раніше стояли житлові будинки та інші споруди, нині залишилася фактично порожня територія – значну частину забудови знищено до фундаменту.

У Центрі стратегічних комунікацій зазначають, що йдеться не про "звільнення", а про масштабні руйнування. Саме так виглядає так званий "русский мир": міста, які російська армія не змогла взяти під контроль, фактично стерли з лиця землі.