Такий випадок висвітлив журналіст і блогер Денис Казанський.
До теми Який сьогодні мають вигляд Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка: моторошні фото
Як жителів Бахмута вигнали з приймальні Путіна?
Щоб не пустити жителів Донбасу до приймальні російського дикатора, могли бути залучені провокатори, які представлялися активістами-зоозахисниками.
Вони нібито спровокували конфлікт, після чого на місце викликали правоохоронців. Під час інциденту силовики жорстко затримали одного з учасників ініціативної групи.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Його повалили на землю та затримали із застосуванням сили. Чоловік встиг вигукнути, що "саме так Росія "звільняє" людей", перш ніж його посадили до автомобіля.
Жителів Бахмута не пустили в приймальню Путіна, одного з них жорстоко затримали: дивіться відео
Поруч перебувала жінка-провокаторка, яка спокійно спостерігала за подіями та згодом поїхала разом із поліцією, попри протести інших присутніх.
Це і є справжнє ставлення Росії до жителів Донбасу. Спочатку зруйнували й відібрали все, а тепер ще й показово принижують,
– написав Казанський.
Нагадаємо, що битва за Бахмут між українськими та російськими силами тривала з серпня 2022 року до травня 2023-го в межах повномасштабного вторгнення Росії. У результаті українські війська були змушені відступити з міста.
Аналітики дослідили, який вигляд мають Бахмут та інші міста після приходу російських військ. Тепер на місці, де раніше стояли житлові будинки та інші споруди, нині залишилася фактично порожня територія – значну частину забудови знищено до фундаменту.
У Центрі стратегічних комунікацій зазначають, що йдеться не про "звільнення", а про масштабні руйнування. Саме так виглядає так званий "русский мир": міста, які російська армія не змогла взяти під контроль, фактично стерли з лиця землі.