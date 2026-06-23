Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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Что сказал Лавров об окончании войны в Украине?

По его словам, страны Запада якобы стремятся добиться остановки боевых действий, чтобы остановить наступление российских войск и предоставить Украине время для восстановления сил и получения новых партий вооружения.

Кроме того, Сергей Лавров заявил, что, по мнению Москвы, западные страны стремятся добиться поражения России и согласия на потерю влияния над Украиной.

Лавров также повторил позицию Москвы относительно условий завершения войны, ранее обсуждавшихся Великобританией, Францией и Германией. Среди предложений, озвученных западными партнерами, были прекращение огня по текущей линии фронта и возможное размещение иностранных военных контингентов на территории Украины.

Российская сторона отвергла эти условия, отметив, что не рассматривает такой формат урегулирования конфликта. Кремль продолжает настаивать на своем видении завершения войны и не демонстрирует готовности поддержать перемирие на нынешних позициях сторон.

Напомним, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия рассчитывает завершить войну в Украине не из-за договоренностей, а из-за военной победы. В Кремле также продолжают ссылаться на так называемые "договоренности Анкориджа", существование которых официально не подтверждено.

Кроме того, Ушаков утверждает, что российские войска якобы успешно продвигаются на фронте и призвал Запад учитывать ситуацию на поле боя. В то же время аналитики подчеркивают, что Москва и дальше не демонстрирует готовности отказаться от своих максималистских требований в отношении Украины.