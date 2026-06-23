Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

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Що сказав Лавров про закінчення війни в Україні?

За його словами, країни Заходу нібито прагнуть домогтися зупинки бойових дій для того, щоб зупинити наступ російських військ і надати Україні час для відновлення сил та отримання нових партій озброєння.

Крім того, Сергій Лавров заявив, що, на думку Москви, західні країни прагнуть домогтися поразки Росії та її згоди на втрату впливу над Україною.

Лавров також повторив позицію Москви щодо умов завершення війни, які раніше обговорювали Велика Британія, Франція та Німеччина. Серед пропозицій, які озвучували західні партнери, були припинення вогню по поточній лінії фронту та можливе розміщення іноземних військових контингентів на території України.

Російська сторона відкинула ці умови, наголосивши, що не розглядає такий формат врегулювання конфлікту. Кремль продовжує наполягати на власному баченні завершення війни та не демонструє готовності підтримати перемир'я на нинішніх позиціях сторін.

Нагадаємо, помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія розраховує завершити війну в Україні не через домовленості, а через військову перемогу. У Кремлі також продовжують посилатися на так звані "домовленості Анкориджа", існування яких офіційно не підтверджене.

Крім того, Ушаков стверджує, що російські війська нібито успішно просуваються на фронті, та закликав Захід враховувати ситуацію на полі бою. Водночас аналітики наголошують, що Москва й надалі не демонструє готовності відмовитися від своїх максималістських вимог щодо України.