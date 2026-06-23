Такое заявление прозвучало в рамках 12-го посольского "круглого стола" в Дипломатической академии МИД России.

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Что сказал Лавров о Зеленском?

Российский министр повторил ряд резких высказываний в адрес президента Украины, назвав его "фюрером" и заявив, что его якобы "назначили на эту роль", добавив оскорбительные характеристики.

(Зеленский) – фюрер, он и есть фюрер. Его назначили на роль фюрера, взяв из самодеятельности, но, как видите, этот образ оказался заразным,

– дерзко высказался он.

Также Лавров утверждает, что страны Запада якобы стремятся не к миру, а к временной паузе в боевых действиях, чтобы дать Украине время на перевооружение и восстановление потенциала. По его мнению, цель западных государств — ослабление России и утрата её влияния на Украину.

Кроме того, он вновь озвучил позицию Москвы относительно возможных условий завершения войны, комментируя предложения, которые ранее обсуждали Великобритания, Франция и Германия. Российская сторона решительно отвергла идею прекращения огня по нынешней линии фронта и потенциальное размещение международных военных контингентов в Украине.

В целом стоит отметить, что в российской государственной риторике и пропаганде неоднократно использовались различные уничижительные и манипулятивные ярлыки в отношении Зеленского с целью его дискредитации как политического лидера. Среди наиболее распространенных – образ "клоуна" или "комика", которым подчеркивали его актерское прошлое.

Еще один типичный термин в кремлевской риторике — "глава киевского режима", который использовался для отрицания легитимности украинской власти и представления её как якобы нелегитимной.

В публичных заявлениях Владимира Путина долгое время избегали прямого упоминания фамилии Зеленского или использовали подчеркнуто высокомерные формулировки. В то же время впоследствии в некоторых выступлениях российский президент начал называть его "господином Зеленским".