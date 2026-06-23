Така заява пролунала в рамках 12-го посольського "круглого столу" в Дипломатичній академії МЗС Росії.

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Що сказав Лавров про Зеленського?

Російський міністр повторив низку різких висловлювань на адресу президента України, назвавши його "фюрером" і заявивши, що його нібито "призначили на цю роль", додавши образливі характеристики.

(Зеленський) – фюрер, він і є фюрер. Його призначили на роль фюрера, взявши з самодіяльності, але, як бачите, цей образ виявився заразним,

– зухвало висловився він.

Також Лавров стверджує, що країни Заходу нібито прагнуть не миру, а тимчасової паузи у бойових діях, аби дати Україні час на переозброєння та відновлення потенціалу. На його думку, мета західних держав – послаблення Росії та втрата її впливу на Україну.

Крім того, він знову озвучив позицію Москви щодо можливих умов завершення війни, коментуючи пропозиції, які раніше обговорювали Велика Британія, Франція та Німеччина. Російська сторона рішуче відкинула ідею припинення вогню по нинішній лінії фронту та потенційне розміщення міжнародних військових контингентів в Україні.

Загалом варто зауважити, що у російській державній риториці та пропаганді неодноразово використовувалися різні зневажливі й маніпулятивні ярлики щодо Зеленського з метою його дискредитації як політичного лідера. Серед найпоширеніших – образ "клоуна" або "коміка", яким підкреслювали його акторське минуле.

Ще один типовий термін у кремлівській риториці – "глава київського режиму", який використовувався для заперечення легітимності української влади та подання її як нібито нелегітимної.

У публічних заявах Володимира Путіна тривалий час уникали прямого згадування прізвища Зеленського або використовували підкреслено зверхні формулювання. Водночас згодом у деяких виступах російський президент почав називати його "паном Зеленським".