ЕС созывает спецсаммит по Украине на уровне лидеров
- Лидеры стран ЕС соберутся на специальный саммит 24 ноября.
- Саммит состоится в Луанде, столице Анголы.
- Встреча будет посвящена войне в Украине и мирному плану Трампа.
Мирное предложение Трампа породило тревогу среди союзников Украины. Американский план является невыгодным для Киева. Кроме того, Дональд Трамп давит на Владимира Зеленского. Президент США хочет, чтобы украинский лидер согласился с планом до 27 ноября.
Лидеры ЕС, а также Канады, Великобритании и Японии, выразили непоколебимую поддержку Украине. Они отметили, что план Трампа может стать основой будущего мирного соглашения, однако он нуждается в доработке, передает 24 Канал.
Что известно о спецсаммите ЕС по Украине?
Стало известно, что в понедельник, 24 ноября, лидеры стран ЕС соберутся на специальную встречу, посвященную войне в Украине. Она состоится в рамках саммита Евросоюз – Африканский Союз в Луанде, столице Анголы. Об этом в сети "Х" написал глава Европейского Совета Антониу Кошта.
Напомним, что в воскресенье, 23 ноября, в швейцарской Женеве состоятся важные переговоры по мирному плану Трампа. Во встрече примут участие представители Украины, Европы и США. Украинскую сторону будут представлять глава Офиса президента Андрей Ермак и секретарь Совбеза Рустем Умеров, а американскую – министр армии США Дэн Дрисколл, спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. С европейской стороны будут присутствовать советники по национальной безопасности Франции, Великобритании и Германии.
Последние новости о мирном плане Трампа
- Дональд Трамп стремится положить конец войне в Украине до конца 2025 года. Американский президент спешит, и именно поэтому давит на Владимира Зеленского, чтобы тот как можно скорее согласился с его мирным планом.
- Глава США определил 27 ноября конечной датой, когда президент Украины может согласиться на план.
- США предупредили союзников Украины, что в случае отказа Киева от плана, условия мирного предложения для него будут еще хуже.
- СМИ писали, что в случае отказа Зеленского от мирного плана, США остановят поставки Украине вооружения и обмен с ней разведданными.
- Владимир Путин тоже получил текст плана из 28 пунктов. Диктатор заявил, что этот план может лечь в основу мирного соглашения. В то же время глава Кремля заявил, что Россия может обойтись и без переговоров и достичь своих целей военным путем.