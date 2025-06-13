Израиль ликвидировал ответственного за запуск БпЛА иранского командира

В пятницу, 20 июня, израильские военные ударом ликвидировали иранского командира Аминпура Джудаки. Он принадлежал ко 2-й бригаде БпЛА военно-воздушных сил Корпуса стражей Исламской революции.

Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля, передает 24 Канал. Военный совершил сотни атак на Израиль.

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Что известно о Джудаки

Джудаки взял на себя ключевую роль в операциях после ликвидации 13 июня командира штаба БпЛА ВВС КСИРа Тахера Поура.

На этом посту Аминпур Джудаки совершил сотни дроновых атак на израильскую территорию из района Ахваз на юго-западе Ирана,

– говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Напомним, другой ликвидированный 13 июня бригадный генерал и руководитель аэрокосмических сил КСИРа Амир Али Хаджизаде был прямо связан с передачей России "Шахедов".

Всего во время израильских атак были убиты по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров. Среди них бывший глава национальной безопасности Ирана Али Шамхани и командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами.