WSJ назвал условие, при котором Трамп поддержит ликвидацию нового верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил своей команде, что поддержит убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, сына покойного Али Хаменеи. Однако лишь при условии, если тот не согласится на требования Вашингтона о сворачивании ядерной программы.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких американских чиновников и экс-чиновников.

Смотрите также "Много блестящей работы": Трамп заявил, что война с Ираном "почти завершена"

При каком условии Трамп согласится на ликвидацию Хаменеи младшего?

Источники издания сообщили, что сейчас администрация Трампа считает нового верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи продолжателем "жесткой линии" правления своего отца. Американцы уверены, что тот не стремится искать компромиссов.

По словам собеседников WSJ, выполнение потенциальной операции по устранению нового иранского лидера может быть поручено Израилю.

Интересно! Ранее Трамп заявлял, что хочет лично участвовать в определении нового иранского лидера, тем временем назвав Хаменеи-младшего "ничтожеством". Также в США пригрозили, что новый лидер Ирана "долго не протянет", кто бы им ни стал.

Что известно о новом верховном лидере Ирана?