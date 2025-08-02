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Геополитика Америка С Трампом шутить не следует, вы переиграете, – сенатор Грэм обратился к своим "друзьям в России"
2 августа, 15:31
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С Трампом шутить не следует, вы переиграете, – сенатор Грэм обратился к своим "друзьям в России"

Ирина Марцияш
Основні тези
  • Сенатор США Линдси Грэм обратился к россиянам, отметив, что Трамп стремится к миру, а не конфликту.
  • Грэм посоветовал "не шутить" с Трампом.

Линдси Грэм, американский сенатор-республиканец, обратился к россиянам с предостережением относительно возможной эскалации. Он подчеркнул, что с Трампом лучше не шутить.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Грэма в соцсети Х (ранее твитер).

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Что "посоветовал" Грэм россиянам?

Грэм опубликовал пост, комментируя угрозы заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева в адрес США.

В своей публикации сенатор отметил, что лидер США Дональд Трамп не хочет конфликта, однако готов к решительным действиям в случае необходимости.

К моим друзьям в России: президент Трамп хочет мира, а не конфликта. Однако, пожалуйста, поймите: он не Обама, не Байден, и с ним лучше не шутить. Вы переигрываете,
– написал Грэм.

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К слову, что накануне глава Белого дома сообщил, что приказал разместить 2 атомные подводные лодки в соответствующих регионах после провокационных заявлений Медведева.