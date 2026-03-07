Крупнейшая оборонная компания США увеличит в 4 раза производство критически важных боеприпасов
- Lockheed Martin планирует в четыре раза увеличить производство критически важных боеприпасов.
- Это решение было подтверждено после встречи с американским президентом Дональдом Трампом.
Крупнейшая американская оборонная компания Lockheed Martin в минимум четыре раза увеличит производство критически важных боеприпасов.
Об этом сообщили американский президент Дональд Трамп в Truth Social и компания Lockheed Martin в соцсети Х.
Как США налаживают производство оружия?
Дональд Трамп в публикации сообщил о проведении встречи с крупнейшими американскими оборонными компаниями, в рамках которой обсудили производство вооружений, а также их графики подобной промышленности.
Они согласились вчетверо увеличить производство оружия "высокого класса", поскольку мы хотим как можно скорее достичь самых высоких уровней объемов производства,
– написал американский президент.
По словам президента США, увеличение соответствующего производства началось за три месяца до встречи, и, согласно обнародованной информации, подобное создание многих из этих видов оружия происходит в текущем времени.
"Компании были представлены генеральными директорами BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon", – добавил американский президент.
Дональд Трамп анонсировал увеличение производства оружия / Clash Report
Lockheed Martin подтвердила вышеупомянутое заявление Дональда Трампа. Компания известна своими военными самолетами, которые они изготавливают для армии США, в частности C-130, F-16, F-22, F-35, P-3 Orion и другой авиационной техникой.
Справочно. Lockheed Martin специализируется на авиастроении, аэрокосмической технике, системах вооружения и кибербезопасности. Компания, в частности, запланировала расширение выпуска систем THAAD.
На фоне чего возможно такое усиление?
Напомним, 28 февраля Израиль и Соединенные Штаты нанесли удары по объектам Ирана. Сообщали, что американские войска сосредоточатся на иранском ядерном проекте и дополнительных целях в ближайшее время.
Недавно подводная лодка США потопила иранский фрегат IRIS Dena торпедой Mark 48 ADCAP стоимостью 4,2 миллиона долларов. В результате атаки погибли более 80 человек, более 100 считаются пропавшими без вести.
На днях начался второй этап войны на Ближнем Востоке. Истребители Израиля сосредоточились на атаках по военным объектам Ирана, которые расположены глубоко под землей для уничтожения баллистического вооружения.