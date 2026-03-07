Крупнейшая оборонная компания США увеличит в 4 раза производство критически важных боеприпасов

Крупнейшая американская оборонная компания Lockheed Martin в минимум четыре раза увеличит производство критически важных боеприпасов.

Об этом сообщили американский президент Дональд Трамп в Truth Social и компания Lockheed Martin в соцсети Х.

Как США налаживают производство оружия?

Дональд Трамп в публикации сообщил о проведении встречи с крупнейшими американскими оборонными компаниями, в рамках которой обсудили производство вооружений, а также их графики подобной промышленности.

Они согласились вчетверо увеличить производство оружия "высокого класса", поскольку мы хотим как можно скорее достичь самых высоких уровней объемов производства,

– написал американский президент.

По словам президента США, увеличение соответствующего производства началось за три месяца до встречи, и, согласно обнародованной информации, подобное создание многих из этих видов оружия происходит в текущем времени.

"Компании были представлены генеральными директорами BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon", – добавил американский президент.



Дональд Трамп анонсировал увеличение производства оружия / Clash Report

Lockheed Martin подтвердила вышеупомянутое заявление Дональда Трампа. Компания известна своими военными самолетами, которые они изготавливают для армии США, в частности C-130, F-16, F-22, F-35, P-3 Orion и другой авиационной техникой.

Справочно. Lockheed Martin специализируется на авиастроении, аэрокосмической технике, системах вооружения и кибербезопасности. Компания, в частности, запланировала расширение выпуска систем THAAD.

На фоне чего возможно такое усиление?