Про це повідомили американський президент Дональд Трамп у Truth Social та компанія Lockheed Martin у соцмережі Х.
Як США налагоджують виробництво зброї?
Дональд Трамп у публікації повідомив про проведення зустрічі з найбільшими американськими оборонними компаніями, у рамках якої обговорили виробництво озброєнь, а також їхні графіки подібної промисловості.
Вони погодилися вчетверо збільшити виробництво зброї "високого класу", оскільки ми хочемо якомога швидше досягти найвищих рівнів обсягів виробництва,
– написав американський президент.
За словами президента США, збільшення відповідного виробництва почалося за три місяці до зустрічі, і, згідно з оприлюдненою інформацією, подібне створення багатьох з цих видів зброї відбувається у поточному часі.
"Компанії були представлені генеральними директорами BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman та Raytheon", – додав американський президент.
Дональд Трамп анонсував збільшення виробництва зброї / Clash Report
Lockheed Martin підтвердила вищезгадану заяву Дональда Трампа. Компанія відома своїми військовими літаками, які вони виготовляють для армії США, зокрема C-130, F-16, F-22, F-35, P-3 Orion та іншою авіаційною технікою.
Довідково. Lockheed Martin спеціалізується на авіабудуванні, аерокосмічній техніці, системах озброєння та кібербезпеці. Компанія, зокрема, запланувала розширення випуску систем THAAD.
На тлі чого можливе таке посилення?
Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль та Сполучені Штати завдали ударів по об'єктах Ірану. Повідомляли, що американські війська зосередяться на іранському ядерному проєкті та додаткових цілях найближчим часом.
Нещодавно підводний човен США потопив іранський фрегат IRIS Dena торпедою Mark 48 ADCAP вартістю 4,2 мільйона доларів. Внаслідок атаки загинули понад 80 людей, понад 100 вважають зниклими безвісти.
Днями розпочався другий етап війни на Близькому Сході. Винищувачі Ізраїлю зосередились на атаках по військових об'єктах Ірану, які розташовані глибоко під землею для знищення балістичного озброєння.