Была поклонницей России: Лумер объяснила, почему кардинально изменила позицию по отношению к Украине

Блоггерша Лора Лумер, близкая соратница Дональда Трампа, еще недавно была поклонницей России. Она признала, что верила российской лжи, но сейчас полностью изменила свою давнюю критику Украины.

Кроме того, американка призвала коллег-консерваторов осторожничать с московской пропагандой, которую она обвиняет в обмане значительной части американских правых. Об этом пишет AP .

Почему Лумер подверглась русской лжи?

Лумер отметила, что не нужно слушать подкастеров и разрешать им влиять на мысль о стране. Эти факты всегда можно проверить лично.

Лумер утверждает, что ее "обманули", чтобы она выступала против Украины. Она годами умаляла значение войны и усиливала русскую пропаганду.

Я поняла, что меня обманула российская пропаганда, и я поверила многим неправдивым вещам об Украине. Раньше я думала, что это страна, полная нацистов,

– говорила Лумер Зеленскому, принимая у него интервью для своего шоу.

Она заблокирована в американских социальных сетях. Это вынудило ее попробовать Telegram, где широко распространяются российские СМИ.

Лумер отметила, что россияне очень хорошо умеют использовать человеческий гнев.

"И я была очень взбешена", – сказала она, рассказывая о своих чувствах относительно выборов 2020 года, которые, как она ошибочно утверждает, были украдены у Трампа, несмотря на все доказательства противоположного.

Она сказала, что ее изменение точки зрения было постепенным, поскольку она стала видеть, как подкастеры, такие как Такер Карлсон, "настраиваются против президента Трампа", а их риторика усиливается российскими источниками.

Я целый день получала сообщения от разных людей, СМИ, политиков и просто следящих за мной в Интернете людей, которые говорили: "Ого, я не осознавал, как сильно нам врали", "Ого, вы действительно открыли мне глаза",

– пересказала американка.

Как заметили в AP, Лумер оставалась влиятельной на Трампа, несмотря на то, что не имела официальной роли. По возвращении из этой поездки она ожидает встретиться с ним.

Поворот Лумер по отношению к Украине был одобрен руководством страны, чьи отношения с Трампом порой были напряженными. Но это также вызвало смущение, недоумение и подозрение в Соединенных Штатах. Она продолжает настаивать на том, что Украина не оплачивает ее поездки,

– говорится в материале.

Пока Трамп и Зеленский готовятся к встрече в Вашингтоне, Лумер считает, что ее поездка уже имела значение, переориентировав внимание на войну, пока Конгресс обсуждает новые санкции против России.

"Это выглядит хорошо для Украины, не правда ли? Подход к этой встрече на следующей неделе в Овальном кабинете выглядит достаточно хорошо", - отметила блогерша.

Напомним, что встреча Зеленского и Трампа пройдет 28 июля. Среди главных тем их переговоров – ПВО. Также украинский президент хочет обсудить договоренности и в каком формате будут работать дальше Украина и США.