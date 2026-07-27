Кроме того, американка призвала коллег-консерваторов осторожничать с московской пропагандой, которую она обвиняет в обмане значительной части американских правых. Об этом пишет AP .

Почему Лумер подверглась русской лжи?

Лумер отметила, что не нужно слушать подкастеров и разрешать им влиять на мысль о стране. Эти факты всегда можно проверить лично.

Лумер утверждает, что ее "обманули", чтобы она выступала против Украины. Она годами умаляла значение войны и усиливала русскую пропаганду.

Я поняла, что меня обманула российская пропаганда, и я поверила многим неправдивым вещам об Украине. Раньше я думала, что это страна, полная нацистов,

– говорила Лумер Зеленскому, принимая у него интервью для своего шоу.

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Она заблокирована в американских социальных сетях. Это вынудило ее попробовать Telegram, где широко распространяются российские СМИ.

Лумер отметила, что россияне очень хорошо умеют использовать человеческий гнев.

"И я была очень взбешена", – сказала она, рассказывая о своих чувствах относительно выборов 2020 года, которые, как она ошибочно утверждает, были украдены у Трампа, несмотря на все доказательства противоположного.

Она сказала, что ее изменение точки зрения было постепенным, поскольку она стала видеть, как подкастеры, такие как Такер Карлсон, "настраиваются против президента Трампа", а их риторика усиливается российскими источниками.

Я целый день получала сообщения от разных людей, СМИ, политиков и просто следящих за мной в Интернете людей, которые говорили: "Ого, я не осознавал, как сильно нам врали", "Ого, вы действительно открыли мне глаза",

– пересказала американка.

Как заметили в AP, Лумер оставалась влиятельной на Трампа, несмотря на то, что не имела официальной роли. По возвращении из этой поездки она ожидает встретиться с ним.

Поворот Лумер по отношению к Украине был одобрен руководством страны, чьи отношения с Трампом порой были напряженными. Но это также вызвало смущение, недоумение и подозрение в Соединенных Штатах. Она продолжает настаивать на том, что Украина не оплачивает ее поездки,

– говорится в материале.

Пока Трамп и Зеленский готовятся к встрече в Вашингтоне, Лумер считает, что ее поездка уже имела значение, переориентировав внимание на войну, пока Конгресс обсуждает новые санкции против России.

"Это выглядит хорошо для Украины, не правда ли? Подход к этой встрече на следующей неделе в Овальном кабинете выглядит достаточно хорошо", - отметила блогерша.

Напомним, что встреча Зеленского и Трампа пройдет 28 июля. Среди главных тем их переговоров – ПВО. Также украинский президент хочет обсудить договоренности и в каком формате будут работать дальше Украина и США.