Влиятельная фигура из окружения американских ультраправых, блогерша Лора Лумер, побывала в Киеве. Она уже встретилась с Владимиром Зеленским в Мариинском дворце, а после этого опубликовала совместное фото с ним.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителей Офиса президента.

Что известно о позиции Лумер и ее визите?

По данным издания, Лумер еще недавно убеждала свою аудиторию, что Украина коррумпирована, не заслуживает поддержки США и якобы возглавляется "апологетом джихада". Впоследствии она заметно изменила риторику – от резкой критики Киева к публичной поддержке Украины в среде MAGA.

В FT отмечают, что такой поворот привлек особое внимание не только из-за ее близости к Дональду Трампу, но и из-за влияния среди американских ультраправых, которые в большинстве своем скептически относятся к помощи Украине со стороны США. Издание предполагает, что изменение ее позиции может иметь значение и для части этой аудитории.

Поскольку президент (Трамп – 24 Канал), похоже, по-прежнему прислушивается к ее советам по всем вопросам – от политики до кадровых назначений, – ее смена позиции в отношении Украины и публичная поддержка могут помочь изменить мнение среди американских ультраправых,

– считают в издании.

FT также пишет, что немногие неправительственные активисты имеют такой доступ к Трампу, как Лумер. Именно это, вероятно, помогло ей наладить контакты с высокопоставленными чиновниками в Киеве, в том числе и с самим Зеленским.

Первый заместитель главы ОП Сергей Кислица также встретился с Лорой Лумер и показал ей территорию Киево-Печерской лавры. Она побывала и в киевском McDonald's, который неоднократно подвергался российским атакам.

Позируя на фоне разрушенных российскими ракетами зданий, Лумер похвалила "стойкость Украины", которая, по ее словам, "остается неизменной".

Остается непонятным, что именно побудило Лумер к столь резкому изменению взглядов.

Тем, кто спрашивает: нет, правительство Украины не оплачивало мою поездку в Украину,

– одновременно заявила она.

Напомним, что Лумер впервые за годы войны приехала в Киев 21 июля. Она пояснила, что визит в Украину стал для нее попыткой разобраться в ситуации.

В Офисе президента оценили такой шаг и отметили, что блогер имеет возможность воочию оценить последствия российской агрессии и сделать собственные выводы о том, что происходит в Украине.