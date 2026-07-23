Лумер высказалась о последствиях атаки. Соответствующий пост и видео она опубликовала в сети.

Что сказала Лумер о российской атаке на Лавру?

Путин нанес удар с помощью дронов по Иисусу Христу. Возрожденный Рейх и Россия не хотят, чтобы вы увидели это видео…,

– написала она.

Лора Лумер прокомментировала последствия удара по Лавре: смотрите видео

Справка. Лора Лумер – американская блоггерша и ультраправая активистка, близкая к Дональду Трампу. В соцсети X она имеет почти 2 миллиона подписчиков и ведет свой подкаст.

Во время посещения Киево-Печерской лавры Лору Лумер сопровождали вице-премьер по вопросам гуманитарной политики – министр культуры Украины Татьяна Бережная, первый заместитель главы ОПУ Сергей Кислица и генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.

Видеть…, как Путин нанес удар дроном по сердцу христианства – это очень сильный и трогательный опыт,

– написал Кислица, поблагодарив Лумер за визит в Киев.

Гости осмотрели Башню Ивана Кущника, здание Художественного арсенала и Успенский собор, пострадавшие в результате российской атаки 15 июня. Лумер рассказали о работах по спасению и восстановлению собора, показали планшетную выставку, посвященную истории его разрушения, а также Трапезную церковь и смотровую площадку.



Лумер своими глазами увидела последствия российских атак / Фото со страницы Кислицы

Кроме того, на выставке "Возрожденная Вселенная" гости увидели отреставрированные реликвии из фондовой коллекции заповедника, которые удалось сохранить, несмотря на повреждения и разрушения.

Напомним, массированный обстрел Украины 15 июня повредил ряд жилых домов, а также исторические памятники. К сожалению, атака унесла жизни 5 человек, десятки человек получили ранения.