"Лучшая за 10 месяцев": Зеленский рассказал, как разведка MI-6 оценила ситуацию на фронте

Ситуация на фронте остается сложной, однако для Украины она сейчас лучшая за последние 10 месяцев. Такой вывод сделала британская разведка.

Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами, передает Укринформ.

Что рассказал Зеленский об оценке ситуации на фронте от разведки?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте остается непростой, однако сейчас она является лучшей для Украины за последние 10 месяцев. Такой вывод сделала британская разведка MI6. По словам президента, партнеры также это подтверждают.

Зеленский отметил, что с учетом потерь и освобожденных территорий Украина сейчас имеет небольшой положительный баланс – удалось деоккупировать около 20 квадратных километров. Однако, линия фронта в целом остается стабильной.

Президент добавил, что в последнее время российские войска активизировали штурмы, в частности пользуясь туманом, чтобы оставаться менее заметными. По его словам, с увеличением количества солнечных дней такие возможности для россиян уменьшатся.

Кроме того, украинские военные фиксируют накопление сил врага на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Несмотря на это, попытку масштабного наступления, которую Россия планировала на март, ВСУ сорвали, и пока признаков большой угрозы нет.

