Как в воду глядели: Лукашенко заявил, что Беларусь имеет план на случай "венесуэльского сценария"
- Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси невозможно повторить сценарий похищения главы государства, как в Венесуэле, поскольку есть план действий для таких случаев.
- Лукашенко подчеркнул, что элита общества должна знать свое место и действовать, чтобы быть впереди в современном мире.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его стране не удастся провернуть операцию по похищению главы государства, как это произошло в Венесуэле.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Какой план разработал Лукашенко?
Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси якобы есть соответствующий план действий для экстренных случаев.
Вы помните в прошлом году заседание Совета безопасности Беларуси, где мы распределили роли на случай "а что, если не будет президента". Слушайте, как в воду глядели. Поэтому вариант Венесуэлы в Беларуси нереален. Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено,
– объяснил он.
По словам белорусского диктатора, элита общества, к которой он себя отнес, должна несмотря на все "видеть и знать свое место".
Каждый на своем месте должен сделать максимум. Каждый. Какие бы у нас ни были диктатура и авторитаризм, это каждого не заставишь сделать. Поэтому мы с вами обречены быть впереди в этом безумном, бурном мире,
– подытожил Лукашенко.
Операция США в Венесуэле: кратко
В ночь со 2 на 3 января Соединенные Штаты нанесли серии ударов по столице Венесуэлы – Каракасу. Целями атаки стали правительственные здания и военные базы Венесуэлы. Впоследствии стало известно, что американские военные задержали президента страны Николаса Мадуро и его жену.
Их обвиняют в наркотерроризме и заговоре с целью импорта кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в заговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против США.
После задержания Мадуро вице-президент Делси Родригес приняла присягу как временного президента Венесуэлы. Она пообещала "не отдыхать ни одной минуты", чтобы гарантировать мир и духовный, экономический и социальный покой.