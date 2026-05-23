Лукашенко дали время, – политолог объяснил, какую карту в отношении Беларуси разыгрывают Украина и США

Белорусская власть из-за войны России против Украины оказалась в сложном положении. Ведь Кремль стремится привлечь Беларусь к агрессии. Зато США понемногу налаживают связи с Александром Лукашенко. Это, вероятно, имеет некоторый скрытый смысл.

Политолог Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что потепление отношений между Беларусью и США может быть попробую получить гарантию, что белорусы не будут вступать в войну на стороне России. Хотя есть много данных, что Кремль прилагает немало усилий, чтобы добиться этого.

Какие планы относительно Беларуси может иметь США и Украина?

Игорь Чаленко отметил, что Украина держит под контролем ситуацию с вероятной угрозой со стороны Беларуси.

Лукашенко должен понимать, что подарков точно не будет, ведь вся Беларусь простреливается не только украинскими дальнобойными дронами,

– сказал он.

Украинские силы дали понять, что любые действия против безопасности Украины будут иметь серьезный отпор.

Я так понимаю, что Лукашенко дают возможность подумать и оценить, что в войну, точно, сейчас не стоит вступать, хоть этого и хочет Путин,

– отметил политолог.

Он считает, что стремление кремлевского диктатора открыть новый фронт с белорусской территории является неразумным, учитывая непростую ситуацию для россиян на поле боя и усиление успешных атак Украины по России.

Обратите внимание! Беларусь все больше становится зависимой от России. С 18 по 21 мая 2026 года на белорусской территории продолжались совместные с россиянами ядерные учения. Это еще один признак, как Кремль стремится использовать Беларусь в собственных интересах.

Что же касается улучшения отношений между США и Беларусью, то это, вероятно, является планом и отнюдь не демонстрацией американской слабости. По словам Чаленко, это наоборот возможность для Лукашенко избавиться от чрезмерного давления со стороны России.

Угроза нападения на Украину со стороны России: что известно

Владимир Зеленский сообщил, что россияне пытаются склонить Беларусь к агрессии против Украины. Оккупанты, вероятно, планируют нападение с белорусской территории на Киев или Чернигов. Однако не исключают и возможность агрессии против стран НАТО.

Известно, что во время российских атак по территории Украины, противник использует Беларусь. Оттуда залетают беспилотники для массированных ударов по украинским городам. Наше государство готово реагировать на преступное разрешение белорусских властей использовать свою территорию для агрессии.

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко утверждает, что он не стремится приобщаться к конфликту с Украиной. Однако он отметил, если на Беларусь нападут, то ситуация может измениться.