"Это неожиданность": чем отличились выборы в Венгрии и что для Украины означает победа Мадьяра

С убедительным отрывом оппозиционная партия "Тиса" одержала победу на парламентских выборах в Венгрии. Однако, говорят эксперты, Украине пока рано радоваться.

Политика новоизбранного премьера, хоть и не будет похожей на Орбана, однако определенные нюансы будут возникать. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, как прошли выборы в Венгрии, что больше всего заинтересовало после результатов голосований и действительно ли Петер Мадьяр изменит все для Украины.

Смотрите также "Наше место в Европе": Мадьяр пообещал наладить отношения с ЕС и НАТО

Чего ждать от нового премьера Венгрии?

Победа оппозиционной партии "Тиса" во главе с Петером Мадьяром стала крайне важной и для Украины, и для всего Евросоюза. Впрочем, стоит понимать, что резких и быстрых изменений в политике Будапешта ждать не стоит, считает президент Международного института исследований безопасности и политолог Алексей Буряченко

Я не являюсь фанатом Мадьяра, поскольку глубоко убежден, что он не является проукраинским политиком. Налаживать отношения с Украиной, как и с Брюсселем он будет очень постепенно. Этому есть политтехнологическое объяснение: если он сейчас активно начнет сближаться с Киевом, тогда Орбан с другой пророссийской партией, которая вошла в парламент, смогут проводить подрывную пропагандистскую деятельность изнутри,

– объяснил Буряченко.

Хотя теперь Орбан уже не сможет непосредственно влиять на решения властей или саботировать все процессы внутри Европы, однако он будет делать это внутри самой Венгрии. Таким образом он будет пытаться максимально дискредитировать нового премьера для дестабилизации ситуации в Венгрии.

"Есть определенный оптимизм, ведь в конце концов сближение Венгрии с Украиной таки состоится. Так же Венгрия постепенно будет возвращаться в большую европейскую семью и по крайней мере на первом этапе покажет конструктив, разблокировав инициативы Брюсселя. Надеюсь, это будет касаться и кредита для Украины на 90 миллиардов", – отметил политолог.

Справка. Еще в феврале Венгрия наложила вето на инициативу ЕС о передаче Украине 90 миллиардов евро. Сам кредит согласовали в декабре 2025 года. Он должен был стать основным источником финансирования Украины в 2026 и 2027 годах.

Также важным маркером будущей политики Мадьяра станет снятие блока и на 20-й санкционный пакет против России. На тот момент министр иностранных дел Венгрии заявил, что основанием для этого стала остановка транзита российской нефти в Венгрию из-за повреждения нефтепровода "Дружба".

Как победа Мадьяра повлияет на Украину: смотрите видео

Почему Орбан "сдался"?

Кое-где настоящей неожиданностью стало и то, что Виктор Орбан никоим образом не протестовал из-за результатов голосования венгров. Многие эксперты считали, что он до последнего будет бороться за свое место у власти, даже если это приведет к масштабному гражданскому противостоянию. Однако этого, на удивление, не произошло.

Венгры настолько сильно мобилизовались, что смогли прижать все возможные манипуляции Орбана и его команды. То есть настолько Орбан надоел людям, что они принципиально и на всех уровнях сделали все, чтобы убрать его с должности и дать шанс Мадьяру,

– отметил Алексей Буряченко.

Свою роль могли сыграть и масштабные протесты в Венгрии накануне голосования. На улицы Будапешта вышло более 100 тысяч человек, митингуя против правительства Орбана. Это один из крупнейших правительственных протестов за последние годы. Организаторы призвали народ Венгрии сломать систему и максимально мобилизоваться перед выборами.

В конце концов, так и произошло. Явка на парламентские выборы достигла 80%, что стало абсолютным рекордом.

"Не исключаю, что последней каплей для голосования венгров, кроме самого Орбана, стал приезд Джей ди Вэнса, который поддержал Орбана", – добавил политолог.

Напомним, после визита вице-президента США и открытой поддержки со стороны Дональда Трампа рейтинг Орбана упал еще больше, а не поднялся, как прогнозировал премьер.

Действительно ли Мадьяр негативно настроен к Украине?

Политолог Игорь Чаленко отметил, что выборы в Венгрии можно назвать антикоррупционной электоральной революцией. Ведь что бы ни делал Орбан, как бы ни перекраивал мажоритарные округа и не привлекал российских политтехнологов – это ему не помогло.

У Мадьяра идет полный "демонтаж" режима Орбана. Звучат заявления, что нужно, чтобы Орбан и его правительство сами ушли в отставку. Это делается, потому что есть четкое осознание: еще действующий премьер будет делать все, чтобы притормозить деконструкцию того, что так долго строил,

– объяснил Чаленко.

Дело в том, говорит политолог, что венгры не столько вышли за европейский выбор, сколько против коррупции. Им действительно надоел Орбан за 16 лет непрерывного управления. Целое поколение выросло при его власти, поэтому неудивительно, что так активно молодежь шла на избирательные участки.

"Я не согласен с тотальным отождествлением Орбана и Мадьяра, хоть грубо говоря, Мадьяр – это молодой Орбан, но без российского влияния. Должны помнить, что в 90-х Орбан и сам был либералом. Поэтому у них есть общее политическое прошлое, но подходы к политике у них все же различаются. Если "Фидас" – это популистские национал-консерваторы, то "Тиса" – правоцентристы с элементами либеральной политики", – заметил Чаленко.

Именно это и дает надежду, что при Мадьяре взаимодействие между Венгрией и Украиной улучшится. Хотя в СМИ уже сообщали, что Мадьяр ничем не лучше Орбана, Мол, он не будет давать Киеву ни денег, ни оружия. Однако важным нюансом является то, что говорится именно о венгерских деньгах и оружии. Вряд ли он будет блокировать общеевропейские решения по Украине.

Политолог также поддерживает мнение, что резко противоположные к политике Орбана действия Мадьяра, в определенном смысле дадут еще действующему премьеру возможность слишком спекулировать на этой теме. Зато Петер Мадьяр может действовать постепенно и осторожно, чего не стоит пугаться Украине.

Как будет действовать Мадьяр в отношении Украины: посмотрите видео

Как реагируют на поражение Орбана в мире?