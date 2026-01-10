Трампа просили дать Мадуро сбежать в Россию, чтобы та покинула Венесуэлу в обмен на Украину, – WP

Кардинал Ватикана Пьетро Паролин встречался с послом США при Святом Престоле Брайаном Берчем, и во время разговора он призвал, чтобы Вашингтон позволил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро сбежать в Россию.

Взамен Россия бы оставила Венесуэлу в обмен на достижение желаемого в Украине. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники и правительственные документы, пишет 24 Канал.

Смотрите также Каракас за три часа: как американцы захватили Мадуро и почему Венесуэла – это предупреждение Трампа

Что предлагала Россия?

Пьетро Паролин встречался с Брайаном Берчем и расспрашивал его о намерениях США относительно Николаса Мадуро, а также пытался связаться с госсекретарем Марко Рубио, чтобы попытаться предотвратить дестабилизацию в Венесуэле.

Кардинал Ватикана во время встречи с Берчем признал, что Мадуро должен уйти со своей должности, но предлагал дать ему возможность сбежать. По его словам, Россия была готова предоставить убежище президенту Венесуэлы.

Мадуро предложили, чтобы он уехал и мог спокойно пользоваться своими деньгами. Частью этой договоренности было то, что Путин гарантировал бы безопасность,

– рассказал источник.

Также отмечается, что российская сторона была готова предоставить убежище и другим высокопоставленным чиновникам, однако Николас Мадуро был убежден, что США все равно не будут принимать в отношении него никаких действий.

Несмотря на призыв представителя Ватикана, по данным источников издания, в США были убеждены, что Николас Мадуро не поедет в Россию из-за ограничений и отсутствия доступа к скрытым за рубежом средствам.

Также, по словам кардинала, Венесуэла могла стать "манипуляционным элементом" в переговорах между Россией и Украиной, а "Москва откажется от Венесуэлы, если будет довольна переговорами по Украине".

Ватикан, комментируя этот разговор между Паролином и Берчем, сообщил, что диалог был "конфиденциальным", и выразил сожаление, что его части, "которые не точно отражают содержания самого разговора", были раскрыты.

Что известно о задержании Мадуро?