Трампа просили дати Мадуро втекти у Росію, щоб та покинула Венесуелу в обмін на Україну, – WP
- Кардинал Ватикану П'єтро Паролін закликав США дозволити Ніколасу Мадуро втекти до Росії, щоб уникнути дестабілізації у Венесуелі.
- За даними джерел, Росія була готова надати притулок Мадуро та іншим високопосадовцям в обмін на досягнення домовленостей щодо України.
Кардинал Ватикану П'єтро Паролін зустрічався з послом США при Святому Престолі Браяном Берчем, і під час розмови він закликав, щоб Вашингтон дозволив президенту Венесуели Ніколасу Мадуро втекти до Росії.
Натомість Росія б залишила Венесуелу в обмін на досягнення бажаного в Україні. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела та урядові документи, пише 24 Канал.
Що пропонувала Росія?
П'єтро Паролін зустрічався Браяном Берчем і розпитував його про наміри США щодо Ніколаса Мадуро, а також намагався зв'язатися з держсекретарем Марко Рубіо, щоб спробувати запобігти дестабілізації у Венесуелі.
Кардинал Ватикану під час зустрічі з Берчем визнав, що Мадуро має піти зі своєї посади, але пропонував дати йому можливість втекти. За його словами, Росія була готова надати притулок президенту Венесуели.
Мадуро запропонували, щоб він поїхав і міг спокійно користуватися своїми грошима. Частиною цієї домовленості було те, що Путін гарантував би безпеку,
– розповіло джерело.
Також зазначається, що російська сторона була готова надати притулок й іншим високопосадовцям, проте Ніколас Мадуро був переконаний, що США все одно не вживатимуть щодо нього жодних дій.
Попри заклик представника Ватикану, за даними джерел видання, у США були переконані, що Ніколас Мадуро не поїде до Росії через обмеження й відсутність доступу до прихованих за кордоном коштів.
Також, за словами кардинала, Венесуела могла стати "маніпуляційним елементом" у переговорах між Росією та Україною, а "Москва відмовиться від Венесуели, якщо буде задоволена переговорами щодо України".
Ватикан, коментуючи цю розмову між Пароліном та Берчем, повідомив, що діалог був "конфіденційним", і висловив жаль, що її частини, "які не точно відображають змісту самої розмови", було розкрито.
Що відомо про затримання Мадуро?
Нагадаємо, нещодавно США провели спецоперацію у Венесуелі та без втрат й оперативно вивезли літаком до своєї країни диктатора Ніколаса Мадуро і його дружину, після чого він постав перед судом.
Конституційна палата Верховного суду Венесуели ухвалила рішення, згідно з яким віцепрезидентка Делсі Родрігес тимчасово виконуватиме обов'язки президента на період відсутності Ніколаса Мадуро.
До слова, ще 7 років тому Росія намагалась узгодити бартер зі США – контроль над Венесуелою в обмін на свободу дій в Україні. Кремль активно просував цю ідею через ЗМІ та своїх "коментаторів".