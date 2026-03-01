Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад мог погибнуть во время атаки США по Тегерану, – СМИ
- Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад якобы погиб во время удара 28 февраля по стране, но официального подтверждения нет.
- СМИ сообщают, что его резиденция могла быть атакована Израилем и США, однако иранские власти не комментируют эти заявления.
Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад якобы погиб во время удара 28 февраля по стране. Однако, официального подтверждения информации нет.
О вероятной гибели Ахмадинежада сообщил журналист израильского 12 канала Амит Сегал. Также информацию распространило иранское агентство ILNA.
Смотрите также За графиком Хаменеи следили месяцами: как ЦРУ готовили ликвидацию лидера Ирана
Что известно о гибели экс-президента Ирана?
По сообщению СМИ, его резиденция могла быть атакована Израилем и США во время массированного удара 28 февраля. Однако, официальные источники иранских властей не комментируют возможную смерть экс-главы государства. В частности, агентство Khabar-e fouri со ссылкой на родственников Ахмадинежада опровергло информацию о гибели бывшего президента.
Махмуд Ахмадинежад возглавлял Иран в 2005 – 2013 годах, а после завершения каденции входил в Совет по определению целесообразности – совещательного органа при верховном руководителе страны. Во время своего президентства он резко критиковал США и Израиль и настаивал на развитии ядерной программы Ирана.
Что известно об операции США на Иран?
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана, назвав ее, соответственно, Epic fury и Roaring Lion. Президент США Дональд Трамп заявил, что США начали масштабные боевые действия в Иране, чтобы устранить угрозы со стороны иранского режима. Трамп отметил, что США не допустят, чтобы Иран имел ядерное оружие, и пообещал иранскому народу, что свобода уже близко.
США и Израиль провели масштабную операцию по ликвидации иранских лидеров, сбросив 30 авиабомб на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, пишет WSJ. Операция была подкреплена кибератаками и развертыванием большой военной группировки США на Ближнем Востоке, содержащей два авианосца и десятки эсминцев.
Известно, что в результате американо-израильской операции погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и четверо членов его семьи, в частности дочь, зять, внук и невестка. Операция привела к значительным потерям среди высшего руководства Ирана и может повлиять на внутриполитическую ситуацию и внешнюю политику страны.