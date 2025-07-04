Макрон провел разговор с Трампом: политики обсудили ситуацию в Украине
- Макрон провел телефонный разговор с Трампом, обсудив ситуацию в Украине, Иране и переговоры между ЕС и США по пошлинам.
- Макрон также обсуждал ситуацию в Иране и Газе с наследным принцем Саудовской Аравии.
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Одной из тем диалога стала Украина.
Разговор политиков состоялся поздно вечером в четверг, 3 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
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О чем Макрон говорил с Трампом
В издании, ссылаясь на собеседников в Елисейском дворце, говорят, что, кроме Украины, Макрон и Трамп обсуждали Иран и текущие переговоры между Евросоюзом и США по пошлинам.
Стоит заметить, что президент Франции в тот же день общался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. Во время разговора они обсуждали ситуацию в Иране и Газе.
Зато Трамп 3 июля провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Президент США заявил, что "очень разочарован" им.
Он отметил, что остался недоволен общением. А также добавил, что оно не принесло никакого прогресса. Позже Трамп анонсировал разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.