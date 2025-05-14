Франция готова к дискуссии о размещении ядерных истребителей в Европе, – Макрон
- Эммануэль Макрон заявил о готовности Франции разместить ядерные истребители в Европе при трех условиях.
- Условия включают отсутствие оплаты за безопасность других, сохранение собственных потребностей Франции, и окончательное решение остается за президентом Франции.
Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова готова готова разместить ядерные истребители в странах Европы. Однако для этого есть три условия.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Франции в интервью TF1.
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Что Макрон заявил о ядерных истребителях
По словам Эммануэля Макрона, Франция готова к дискуссии по размещению ядерных истребителей в других европейских странах.
Я определю рамки очень официально в ближайшие недели и месяцы,
– отметил президент Франции.
Подобное делают США, чтобы поделиться своим ядерным оружием.
Французский лидер назвал три условия для размещения ядерных истребителей в странах Европы:
- Франция не будет платить за безопасность других;
- это не будет отниматься от того, что Франции нужно для себя;
- окончательное решение всегда будет оставаться за президентом Франции и главой вооруженных сил.
Напомним, что Эммануэль Макрон решил начать стратегические обсуждения по защите всего континента с помощью французского оружия. "Мы самая эффективная армия Европы. У нас есть ядерное оружие, поэтому мы защищены лучше, чем наши соседи", – подчеркивал французский лидер.
В The Telegraph отмечали, что Франция может развернуть ядерные истребители в Германии, поскольку США угрожают вывести свои силы с континента. "Размещение нескольких французских реактивных истребителей ядерного оружия в Германии не должно быть сложным и даст серьезный сигнал", – заявил источник издания.