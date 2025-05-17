Макрон осудил Мелони за распространение неправды о встречах европейцев по Украине, – СМИ

Премьер Италии в последнее время не участвовала во встречах с президентом Владимиром Зеленским и другими лидерами. Так, в частности, Мелони не было в Киеве 10 мая, когда союзники совместно выдвинули ультиматум Путину о прекращении огня.

Джорджа Мелони объяснила "показательное отсутствие" Италии на этих встречах тем, что ее страна пока не намерена отправлять войска в Украину для обеспечения мирного соглашения. "Для нас не имело бы смысла участвовать в форматах, которые преследуют цели, которые мы открыто не разделяем", – сказала она, передает 24 Канал со ссылкой на OE24.

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Макрон обратился к Мелони

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Мелони в распространении ложной информации о встречах, посвященных Украине. По его словам, на последних встречах с Зеленским европейские лидеры обсуждали, как достичь прекращения огня и устойчивого мира в Украине.

"Ни секунды не было дискуссии об отправке войск или что-то подобное", – подчеркнул он.

Макрон призвал Мелони обращаться с информацией ответственно. "И без того уже достаточно дезинформации со стороны России", – добавил он.