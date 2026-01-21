На самом деле он мне нравится, – Трамп высмеял внешний вид Макрона
- Трамп во время форума в Давосе высмеял внешний вид Макрона, отметив его появление в солнцезащитных очках.
- Несмотря на это, Трамп подчеркнул, что положительно относится к президенту Франции.
Дональд Трамп с иронией прокомментировал появление Эммануэля Макрона в Давосе. В то же время американский лидер подчеркнул, что в целом положительно относится к французскому президенту.
Об этом сообщил президент США на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января.
Как Трамп относится к Макрону?
Во время Всемирного экономического форума, Дональд Трамп публично высмеял внешний вид президента Франции Эммануэля Макрона. Американский президент обратил внимание на его выступление в солнцезащитных очках.
Я смотрел его (Эммануэля Макрона – 24 Канал) вчерашнее выступление. Он был в таких прикольных очках, очень мне понравились. Что с ним в черта произошло?,
– сказал Трамп.
Выступление Макрона в очках: смотрите видео
В то же время президент США добавил, что на самом деле положительно относится к французскому президенту. Макрон ему, мол, нравится, хотя в это "трудно поверить", резюмировал Трамп.
Что произошло с Макроном?
15 января Эммануэль Макрон появился на публике с окровавленным глазом. Это вызвало обсуждение и слухи в медиа. Тогда Елисейский дворец объяснил, что у лидера Франции лопнул сосуд и это не представляет угрозы для здоровья,
Недавно Макрон появился на совещании уже в солнцезащитных очках. По его словам, он будет носить их некоторое время "из-за незначительной проблемы".