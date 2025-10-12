Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что в случае продолжения отказов России от мирных переговоров по войне в Украине, Москве придется нести ответственность за такие действия.

Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 12 октября после разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию президента Франции в соцсети Х.

Что сказал Макрон о затягивании Россией мирного процесса?

На фоне соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, которое дает надежду на мир на Ближнем Востоке, Эммануэль Макрон заявил, что также необходимо закончить войну, которая до сих пор продолжается в Украине. Он предупредил Россию.

Если Россия будет продолжать свое военное упрямство и отказываться садиться за стол переговоров, она должна будет заплатить за это,

– сказал президент Франции.

Также французский лидер раскритиковал недавние массированные российские атаки по украинской энергетической инфраструктуре. По его мнению, такие удары фактически направлены против гражданского населения накануне зимы.

Отдельно Эммануэль Макрон отметил, что сейчас Франция совместно с партнерами рассматривает пути помощи Украине в восстановлении поврежденных из-за атак объектов, а также в обеспечении базовых потребностей населения.

Как Россия задерживает переговоры?