Відповідну заяву він зробив у неділю, 12 жовтня після розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію президента Франції у соцмережі Х.

Що сказав Макрон про затягування Росією мирного процесу?

На тлі угоди про припинення вогню між ХАМАС та Ізраїлем, яка дає надію на мир на Близькому Сході, Еммануель Макрон заявив, що також необхідно закінчити війну, яка досі триває в Україні. Він попередив Росію.

Якщо Росія продовжуватиме свою воєнну впертість і відмовлятиметься сідати за стіл переговорів, вона повинна буде заплатити за це,

– сказав президент Франції.

Також французький лідер розкритикував нещодавні масовані російські атаки по українській енергетичній інфраструктурі. На його думку, такі удари фактично спрямовані проти цивільного населення напередодні зими.

Окремо Еммануель Макрон наголосив, що наразі Франція спільно з партнерами розглядає шляхи допомоги Україні у відновленні пошкоджених через атаки об’єктів, а також у забезпеченні базових потреб населення.

Як Росія затримує переговори?