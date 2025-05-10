Макрон в Киеве призвал к "прямым переговорам" между Украиной и Россией, – AFP
- Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Украину и Россию к "прямым переговорам" во время визита в Киев.
- Макрон заявил, что в случае отказа России от прекращения огня, против нее будут применены более жесткие санкции.
- Во время визита в Киев Макрон подчеркнул важность коллективной реакции Запада на российскую агрессию и необходимость обеспечения безопасности для Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление относительно войны в Украине. В частности, он призвал Киев и Москву к "прямым переговорам".
А также выразил свою поддержку Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP.
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Что сказал Макрон о войне в Украине
Во время визита в Киев президент Франции призвал Украину и Россию к переговорам напрямую.
(В случае 30-дневного перемирия – 24 Канал), мы будем стремиться к прямым переговорам между Украиной и Россией, мы готовы помочь,
– заявил Макрон.
Он добавил, что если Москва не согласится на прекращение огня, против нее применят санкции. По словам французского лидера, они будут гораздо жестче, чем раньше.
Заметим, что сегодня, 10 мая, европейские лидеры посетили Киев для участия в международных встречах в рамках "коалиции решительных". Во время этого Макрон подчеркнул важность коллективной реакции Запада на российскую агрессию и отметил необходимость обеспечения безопасности для Украины.