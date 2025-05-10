Макрон в Киеве призвал к "прямым переговорам" между Украиной и Россией, – AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление относительно войны в Украине. В частности, он призвал Киев и Москву к "прямым переговорам".

А также выразил свою поддержку Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP.

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Что сказал Макрон о войне в Украине

Во время визита в Киев президент Франции призвал Украину и Россию к переговорам напрямую.

(В случае 30-дневного перемирия – 24 Канал), мы будем стремиться к прямым переговорам между Украиной и Россией, мы готовы помочь,

– заявил Макрон.

Он добавил, что если Москва не согласится на прекращение огня, против нее применят санкции. По словам французского лидера, они будут гораздо жестче, чем раньше.

Заметим, что сегодня, 10 мая, европейские лидеры посетили Киев для участия в международных встречах в рамках "коалиции решительных". Во время этого Макрон подчеркнул важность коллективной реакции Запада на российскую агрессию и отметил необходимость обеспечения безопасности для Украины.