"Канада – не Америка и никогда ею не станет": кто такой Марк Карни и что говорит об Украине

В ночь на 10 марта в Канаде выбрали временного преемника харизматичного премьера Джастина Трюдо. Им стал финансист и банкир Марк Карни. Предполагалось, что эта должность будет технической, но все изменили неслыханно наглые заявления президента США Трампа о "51-ом штате" и развязанная им "таможенная война" против Канады.

Поэтому задачей политика является не просто следить, чтобы чего не произошло до грядущих выборов. От Карни ждут мощного лидерства в очень непростые для нации времена. 24 Канал рассказывает биографию 24-го премьер-министра Канады Марка Карни.

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Биография Марка Карни

Марку Карни – 59 лет, он родился 15 марта 1965-го в Форт-Смите, городке в Северо-Западных Территориях Канады. Это очень суровый край, фактически – Арктика, в доказательство этого даже номерные знаки здесь напоминают формы белого медведя. И не случайно.

Отец Марка – Роберт Карни – был директором местной средней школы, а мать – домохозяйкой. Карни, как понятно из фамилии, имеет ирландские корни. Сейчас Марк имеет паспорт гражданина Ирландии в дополнение к канадскому и британскому, после быстрых политических изменений в карьере ему пришлось начать процедуру выхода из этих гражданств.



Также Карни ревностный католик и остается преданным христианству до сих пор.



Марк Карни в должности председателя Банка Канады проехался на собачьих упряжках перед началом встречи министров финансов G7 в Икалуити / Фото с X политика

Когда Марку было 6, семья переехали в один из крупнейших городов Канады – Эдмонтон, где было значительно больше вариантов и для детей (их в семье Карни было 4), и для взрослых (мать смогла продолжить обучение в местном университете, отец заинтересовался политикой и стал активистом Либеральной партии).

Марк Карни показал себя как умный парень – имел хорошие оценки в местной школе и поступил в престижный Гарвард, получив частичную стипендию. Здесь помогли и базовые скиллы любого канадца – умение играть в хоккей. В вузе Карни был членом хоккейной команды и играл на позиции вратаря, правда, не основного.



Увлечение хоккеем Марка Карни / Фото из личного архива политика



Марк Карни занимался и баскетболом / Фото Telegraph

Марк Карни сохранил свою любовь к спорту и сейчас. Он является фанатом клуба NHL "Эдмонтон Ойлерс", также он болеет за футбольный клуб "Эвертон" из английского Ливерпуля и участвует в марафонах – в частности, в 2015 году пробежал Лондонский марафон за 03:45:22, что является очень приличным для любителя результатом.

В 1988-м Карни с отличием окончил Гарвард и получил степень бакалавра в области экономики. Далее Марк Карни переезжает в не менее престижный британский Оксфорд, где получает диплом магистра, а впоследствии доктора наук.

В Оксфорде Марк Карни нашел свою "вторую половинку". Его избранницей стала британка Диана Фокс. Она также экономистка, ее специализация – развивающиеся страны. Пара поженилась в июле 1994 года, когда он заканчивал свою докторскую диссертацию. Супруги имеют 4 детей.



Марк Карни с женой / Фото с Х политика

Дипломы ведущих вузов мира открыли для Марка Карни дорогу к незаурядной карьере. Он получил должность в одном из крупнейших инвестиционных банков мира – знаменитом Goldman Sachs и работал в Бостоне, Лондоне, Нью-Йорке, Токио и Торонто.

За 13 лет в Goldman Sachs Марк Карни дорос из молодого и перспективного "белого воротничка" до:

сопредседателя отдела суверенных рисков,

исполнительного директора по вопросам рынков долгового капитала, развивающихся рынков,

управляющего директора по вопросам инвестиционного банкинга.

Постепенно канадец получил репутацию человека, который решает непростые вопросы. Так, он работал над трансформацией Южной Африки после свержения режима апартеида и ее возвращением в цивилизованный мир. Кроме того, Карни помогал тогда еще не путинской России преодолеть последствия мирового экономического кризиса 1998-го.

В 2003 году Карни оставил Goldman Sachs и перешел в государственный сектор в качестве заместителя председателя правления Банка Канады. Через год Марк Карни начал работать в канадском Минфине и координировал государственные инвестиции в прибыльные трасты.

Председатель Центробанков Канады и Великобритании

В октябре 2007 года Карни был назначен председателем Банка Канады и стал самым молодым председателем центрального банка среди стран G8 (ныне – G7, тогда в состав этой неформальной, но влиятельной организации входила также Россия). Это совпало с новым глобальным экономическим кризисом, последствия которого Канада преодолевала уже фактически под его руководством.

Со своей задачей Марк Карни успешно справился. В отличие от коллег по G7, Карни наоборот предложил снизить учетную ставку и сделать кредиты "дешевыми". Это поддержало средний класс и вернуло доверие канадцев к государству. Это все позволило Канаде быстро преодолеть кризис, избежать "обнищания" и перейти к восстановлению экономики самыми быстрыми среди стран G7 темпами.



Марк Карни / Фото Cole Burston / The New York Times

За свою несколько рискованную, но вполне успешную политику по преодолению кризиса, Марк Карни получил должное признание – его внесли в престижные рейтинги Топ 100 от журнала Time (2010), Топ 50 от Financial Times (2010), также журнал Reader's Digest в 2011 году назвал Карни "Выбором редактора в номинации "Самый надежный канадец", а в 2012-м журнал Euromoney назвал Карни лучшим "Председателем центрального банка".



Тогда же Карни получил предложение стать министром финансов в правительстве Консерваторов, но банкир отказался от политической карьеры.

Опыт Карни заинтересовал другие страны. 4 ноября 2011 года канадец был назначен председателем Базельского совета по финансовой стабильности, координирующего международные органы финансового регулирования, а в 2012-м он получил он предложение возглавить Центробанк Великобритании.

1 июля 2013 года Марк Карни приступил к обязанностям, став первым не британцем на этом посту с момента основания Банка Англии в 1694-м году .

. Именно под руководством Карни Соединенное Королевство выходило из ЕС и опыт канадца стал необходимым для того, чтобы Брекзит состоялся без катастроф.

С задачей быть оператором Брекзита Марк Карни отлично справился. При этом канадец приложил руку к тому, чтобы помимо Брекзита не состоялся "Скотзит" (выход Шотландии из состава Великобритании). Председатель Центробанка занял жесткую позицию и четко дал понять, что в случае успеха шотландского референдума о независимости, Шотландия не сможет рассчитывать на то, чтобы оставить фунт стерлинга своей полноценной валютой без передачи некоторых полномочий Великобритании.

В 2018 году глава Банка Англии Марк Карни жестко раскритиковал тарифный шантаж Трампа, который тот пытался применять против Канады, справедливо указывая, что он повредит мировой экономике и самим США.



Кроме того, Карни в 2020-м году в Давосе поддержал историческую речь экоактивистки Греты Тунберг, чьи заявления прямо противоречат всему, что делал Трамп. Теперь Карни сможет оппонировать Трампу уже как премьер-министр Канады.

Также на каденцию Карни пришелся старт пандемии COVID-19, что окончательно закрепило за банкиром статус элитного кризисного менеджера. С таким резюме канадец снова попробовал себя в частном секторе и в октябре 2020-го стал вице-президентом крупной американо-канадской инвестиционной компании Brookfield Asset Management.

Кроме того, Марк Карни стал специальным посланником ООН по вопросам климата и финансов, а позже – советником премьер-министра Канады Джастина Трюдо как эксперт по безболезненному "зеленому переходу" экономики. Осенью 2024 года Карни стал главным экономическим советником Либеральной партии Канады и председателем Либеральной рабочей группы по вопросам экономического роста.

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Кризис 2024 года и противостояние Трампу

Именно в этом статусе банкир встретил политический кризис декабря 2024-го, что привело к падению Джастина Трюдо и его сенсационному "уходу на пенсию".



Трюдо не смог сдержать слез во время прощальной речи / Фото Cole Burston / The New York Times

Ко всему добавился фактор Трампа. Президент США сделал серию хамских заявлений и поставил под сомнение сам суверенитет Канады как независимого государства. В этой ситуации в стране возник так называемый эффект сплочения вокруг флага и правящая Либеральная партия получила второй шанс.

Есть кто-то, кто пытается ослабить нашу экономику... Он нападает на канадских рабочих, семьи и бизнес. Мы не можем позволить ему добиться успеха. Это не будет бизнес как всегда. Нам придется делать вещи, которые мы не могли себе представить раньше, с такой скоростью, которую мы не считали возможной,

– Марк Карни на съезде Либеральной партии после объявления своей победы 10 марта 2025 года принимает вызов Трампа и ответственность.

Трюдо, который в январе 2025 года объявил о собственной пенсии, возглавить это движение не мог, зато на это имеет полное право его преемник. Выборы нового председателя Либеральной партии состоялись в ночь на 10 марта. На них с огромным отрывом от украинки и своей кумы Христи Фриланд победил Марк Карни. Результат 85,9% – это даже больше, чем когда-либо имел Джастин Трюдо.

Такую блестящую победу Карни (человеку без реального политического опыта) обеспечили репутация правой руки Трюдо и его преемника (как бы ни было странно еще несколько месяцев назад), а также успешная история прохождения Карни многочисленных экономических проблем. А именно они впереди у страны кленового листа. Поэтому довериться в такой ситуации профессионалу – вполне логичный шаг.

Американцы хотят наши ресурсы, воду, землю, страну. Но Канада – не Америка и ни при каких обстоятельствах ею не станет,

– жестко заявил Карни.

Мощная речь Карни: смотрите видео

Карни уже успел прагматично пообещать временно отказаться от курса на тотальный "зеленый переход", чтобы иметь возможность отплатить Трампу по схеме "доллар за доллар" и сделать больно не только Трампу, но и опрометчивым американским избирателям, которые привели безответственного трикстера в Белый дом.

Что Карни говорил об Украине

Марк Карни поддерживает Украину и ее желание вступить в ряды ЕС и НАТО. В своем аккаунте на X 1 марта он разместил пост, где благодарил Канаду за оказание помощи и принятие 300 тысяч беженцев. Сказал, что Канада "восхищается смелостью президента Зеленского и украинского народа и является верным союзником".

В течение трех лет народ Украины с необычайным мужеством боролся против жестокого и неоправданного вторжения России. Только он имеет право определять, что является наилучшим для его долгосрочной безопасности. Канада поддерживает Украину. Слава Украине!

– написал Марк Карни в годовщину полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2025 года.

На посту лидера страны, добавил Карни, он "будет гарантировать, что Канада и дальше непоколебимо будет стоять с Украиной в защите свободы от российской агрессии".