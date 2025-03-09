Называл Путина преступником, но под руководством Трампа "переобулся", – The Guardian о Рубио

Марко Рубио неоднократно высказывал свою позицию относительно действий российского диктатора Владимира Путина. Однако с назначением на должность госсекретаря США под руководством Дональда Трампа резко изменил риторику.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Как Рубио "переобулся" и изменил риторику в отношении Путина

Марко Рубио после назначения на должность государственного секретаря США резко изменил риторику в отношении Украины и российского диктатора Владимира Путина. Если раньше он называл российского президента "военным преступником" и "бандитом", то с недавних пор делает выпады в адрес Владимира Зеленского и Киева.

Так, Рубио присутствовал на встрече Зеленского и Трампа в Белом доме 28 февраля. Тогда американский президент обвинял украинского гаранта в неблагодарности и называл его действия "игрой в Третью мировую войну". В то же время Рубио только отмалчивался, а его мрачное выражение лица стало вирусным в сети. Пользователи отмечали, что Рубио имел вид "человека, который осознал, что стал на неправильную сторону истории".

В то же время это и шокировало сеть, ведь в США Рубио был известен своими резкими заявлениями и критикой в адрес Путина. Впрочем, все это изменилось с приходом к власти Дональда Трампа.

Поэтому журналисты The Guardian решили напомнить, как изменилась риторика Рубио и как он буквально "переобулся" в своих заявлениях.

Март 2014 года

В 2010 году Марко Рубио получил одно из мест в Сенате Флориды. Когда Россия оккупировала Крым, то он выразил твердую поддержку Украине и активно выступал за защиту украинского суверенитета.

Я считаю, что первое и самое важное, что нам нужно сделать, – это помочь украинскому народу и временному правительству в Украине защитить суверенитет страны,

– сказал Рубио во время выступления в Сенате.

Тогда он вспомнил, что Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны США, Великобритании и России. Рубио также утверждал, что, если Запад не станет на защиту Киева, то это может подтолкнуть другие страны к переосмыслению необходимости владения ядерным оружием.

Октябрь 2015 года

Во время предвыборной кампании в 2015 году Рубио называл Путина "бандитом". В частности, во время выступления в Айове он призвал усилить давление на Москву.

Как только я приду на должность, я быстро буду действовать, чтобы усилить давление на Москву. Под моей администрацией не будет никакой мольбы о встрече с Владимиром Путиным. С ним будут обращаться как с гангстером и бандитом,

– говорил Рубио.

Январь 2017 года

Во время победы Дональда Трампа на выборах в 2017 году Рубио ставил под сомнение позицию новой администрации в отношении России. Во время слушаний по утверждению Рекса Тиллерсона, бывшего руководителя ExxonMobil, на должность государственного секретаря Рубио решил проверить его позицию в отношении Путина и спросил, считают ли его военным преступником.

Тиллерсон уклонился от прямого ответа, отметив, что не стал бы использовать такую формулировку.

Не должно быть трудно сказать, что Владимир Путин является военным преступником. И меня огорчает ваша неспособность цитировать это, что, по моему мнению, является общепризнанным,

– утверждал Рубио.

Март 2022 года

После начала полномасштабного вторжения Рубио призвал к поддержке Украины. Он также отмечал, что США должны иметь четкую и твердую позицию по этому поводу. Кроме того, Рубио призвал к введению санкций против России, ведь это ударит по экономике страны-агрессора.

Несмотря ни на что, всегда должна быть настоящая, легитимное украинское государство, с которым мы имеем отношения. И я не знаю, почему мы не можем открыто сказать, что будем поддерживать их, пока они желают воевать, даже если это будет только восстание,

– заявлял Рубио в эфире MSNBC.

Май 2024 года

В мае 2024 года Рубио не подбирал слов в адрес Путина и назвал его "тираном, который снова украл выборы". Хотя тогда он уже выступал против предоставления пакетов помощи иностранным государствам, в том числе – и Украине, однако продолжал критиковать российского диктатора.

Тиран Владимир Путин, который снова украл выборы, использует свою "церемонию инаугурации" как пропаганду. Еще один пример авторитарного диктатора, который маскируется под демократически избранного лидера,

– заявлял Рубио.

Январь 2025 года

После того, как Дональд Трамп стал президентом США, а Рубио – кандидатом на должность госсекретаря, то его риторика резко начала меняться. Так, в январе 2025 года он быстро перенял доктрину "Америка прежде всего" и заявил, что Украина должна пойти на "уступки", чтобы прекратить войну.

По словам Рубио, на уступки также должны пойти Россия и США. Кроме того, он начал говорить о возможном снятии санкций с России, мол, это может стать частью переговоров для урегулирования ситуации.

Февраль 2025 года

Рубио резко "переобулся" и начинает критиковать Владимира Зеленского. После визита украинского президента в Белый дом, госсекретарь США заявил, что "ему вообще не стоило приезжать".

Зеленскому не было необходимости идти туда (в Овальный кабинет – 24 Канал) и становиться антагонистом. Я считаю, что он должен извиниться за то, что потратил наше время на переговоры, которые были обречены на такой результат,

– заявлял Рубио.

Когда Рубио напомнили слова, как он называл Путина военным преступником, то он начал оправдываться. В частности, он утверждал, что сейчас его работа "заключается в том, чтобы обеспечить мир, положить конец этому конфликту и положить конец этой войне".

Март 2025 года

Рубио выдал циничное заявление, назвав войну в Украине косвенным конфликтом между ядерными державами. Более того, он назвал полномасштабную войну "прокси-войной".

С самого начала было очевидно, что Трамп рассматривает это как затяжной конфликт, зашедший в тупик. И, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами – Соединенными Штатами, которые помогают Украине, и Россией – и ей нужно положить конец,

– цинично заявил Рубио.

Эти слова сразу подхватили в Кремле. В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что слова Рубио "полностью согласуются со взглядами российского руководства".