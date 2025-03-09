Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Як Рубіо "перевзувся" і змінив риторику щодо Путіна

Марко Рубіо після призначення на посаду державного секретаря США різко змінив риторику щодо України та російського диктатора Владіміра Путіна. Якщо раніше він називав російського президента "воєнним злочинцем" та "бандитом", то віднедавна робить випади на адресу Володимира Зеленського та Києва.

Так, Рубіо був присутній на зустрічі Зеленського та Трампа у Білому домі 28 лютого. Тоді американський президент звинувачував українського гаранта у невдячності та називав його дії "грою у Третю світову війну". Водночас Рубіо лише відмовчувався, а його похмурий вираз обличчя став вірусним у мережі. Користувачі зауважували, що Рубіо мав вигляд "людини, яка усвідомила, що стала на неправильний бік історії".

Водночас це і шокувало мережу, адже в США Рубіо був відомим своїми різкими заявами та критикою на адресу Путіна. Втім, все це змінилося з приходом до влади Дональда Трампа.

Відтак, журналісти The Guardian вирішили нагадати, як змінилася риторика Рубіо та як він буквально "перевзувся" у своїх заявах.

Березень 2014 року

У 2010 році Марко Рубіо отримав одне з місць у Сенаті Флориди. Коли Росія окупувала Крим, то він висловив тверду підтримку Україні та активно виступав за захист українського суверенітету.

Я вважаю, що перше і найважливіше, що нам потрібно зробити, – це допомогти українському народу та тимчасовому уряду в Україні захистити суверенітет країни,

– сказав Рубіо під час виступу в Сенаті.

Тоді він згадав, що Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки з боку США, Великої Британії та Росії. Рубіо також стверджував, що, якщо Захід не стане на захист Києва, то це може підштовхнути інші країни до переосмислення необхідності володіння ядерною зброєю.

Жовтень 2015 року

Під час передвиборчої кампанії у 2015 році Рубіо називав Путіна "бандитом". Зокрема, під час виступу в Айові він закликав посилити тиск на Москву.

Як тільки я прийду на посаду, я швидко діятиму, щоб посилити тиск на Москву. Під моєю адміністрацією не буде жодних благань про зустрічі з Владіміром Путіним. З ним поводитимуться як з гангстером і бандитом,

– говорив Рубіо.

Січень 2017 року

Під час перемоги Дональда Трампа на виборах у 2017 році Рубіо ставив під сумнів позицію нової адміністрації щодо Росії. Під час слухань щодо затвердження Рекса Тіллерсона, колишнього керівника ExxonMobil, на посаду державного секретаря, Рубіо вирішив перевірити його позицію щодо Путіна і запитав, чи вважають його воєнним злочинцем.

Тіллерсон ухилився від прямої відповіді, зазначивши, що не став би використовувати таке формулювання.

Не має бути важко сказати, що Владімір Путін є воєнним злочинцем. І мене засмучує ваша нездатність цитувати це, що, на мою думку, є загальновизнаним,

– стверджував Рубіо.

Березень 2022 року

Після початку повномасштабного вторгнення Рубіо закликав до підтримки України. Він також наголошував, що США повинні мати чітку та тверду позицію щодо цього. Крім того, Рубіо закликав до введення санкцій проти Росії, адже це вдарить по економіці країни-агресорки.

Незважаючи ні на що, завжди має бути справжня, легітимна українська держава, з якою ми маємо стосунки. І я не знаю, чому ми не можемо відкрито сказати, що будемо підтримувати їх, доки вони бажають воювати, навіть якщо це буде лише повстання,

– заявляв Рубіо ефірі MSNBC.

Травень 2024 року

У травні 2024 року Рубіо не добирав слів на адресу Путіна і назвав його "тираном, який знову вкрав вибори". Хоча тоді він вже виступав проти надання пакетів допомоги іноземним державам, у тому числі – й Україні, проте продовжував критикувати російського диктатора.

Тиран Владімір Путін, який знову вкрав вибори, використовує свою "церемонію інавгурації" як пропаганду. Ще один приклад авторитарного диктатора, який маскується під демократично обраного лідера,

– заявляв Рубіо.

Січень 2025 року

Після того, як Дональд Трамп став президентом США, а Рубіо – кандидатом на посаду держсекретаря, то його риторика різко почала змінюватися. Так, у січні 2025 року він швидко перейняв доктрину "Америка передусім" і заявив, що Україна повинна піти на "поступки", щоб припинити війну.

За словами Рубіо, на поступки також мусять піти Росія та США. Крім того, він почав говорити про можливе зняття санкцій з Росії, мовляв, це може стати частиною переговорів для врегулювання ситуації.

Лютий 2025 року

Рубіо різко "перевзувся" і починає критикувати Володимира Зеленського. Після візиту українського президента до Білого дому, держсекретар США заявив, що "йому взагалі не варто було приїжджати".

Зеленському не було потреби йти туди (в Овальний кабінет – 24 Канал) й ставати антагоністом. Я вважаю, що він повинен вибачитися за те, що змарнував наш час на переговори, які були приречені на такий результат,

– заявляв Рубіо.

Коли Рубіо нагадали слова, як він називав Путіна воєнним злочинцем, то він почав виправдовуватися. Зокрема, він стверджував, що зараз його робота "полягає в тому, щоб забезпечити мир, покласти край цьому конфлікту та покласти край цій війні".

Березень 2025 року

Рубіо видав цинічну заяву, назвавши війну в Україні непрямим конфліктом між ядерними державами. Ба більше, він назвав повномасштабну війну "проксі-війною".

З самого початку було очевидно, що Трамп розглядає це як затяжний конфлікт, що зайшов у глухий кут. І, чесно кажучи, це проксі-війна між ядерними державами – Сполученими Штатами, які допомагають Україні, та Росією – і їй потрібно покласти край,

– цинічно заявив Рубіо.

Ці слова відразу підхопили у Кремлі. Зокрема, прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що слова Рубіо "повністю узгоджуються з поглядами російського керівництва".