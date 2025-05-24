Ключевой человек: какую позицию Рубио продавливает в Белом Доме по Украине

Марко Рубио занимает ключевые должности в администрации Дональда Трампа. Он поддерживает Украину, но делает это осторожно. Политолог рассказала, с какими инициативами он выступает в отношении Украины.

Несмотря на внутреннее давление, Марко Рубио остается одним из немногих высокопоставленных чиновников, которые открыто выступают за помощь Украине. Хотя, как отметила политолог-американистка Александра Филипенко в разговоре с 24 Каналом, сталкивается с давлением со стороны ультраправых сил.

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Как Рубио пытается склонить администрацию Трампа к поддержке Украины

Марко Рубио неслучайно является фаворитом в администрации Дональда Трампа. Сейчас он занимает четыре должности в правительстве, две из которых – ключевые: советник по национальной безопасности и государственный секретарь. Такое сочетание должностей ранее было только у Генри Киссинджера.

Рубио – осторожный политик, он не из ближайшего окружения Трампа, но одновременно является самостоятельной фигурой. Он сделал себе имя еще до входа в эту администрацию. Хотя он не является горячим сторонником доктрины "America First", действует осмотрительно, чтобы не повторить судьбу Майка Волца – бывшего советника по нацбезопасности, который был уволен.

Он пытается что-то делать, но очень осторожно,

– подчеркнула Александра Филипенко.

На слушаниях на этой неделе в Конгрессе, как в Палате представителей, так и в Сенате, Рубио демонстрировал сдержанную, но активную позицию. Он выступал в комитете по международным делам, который еще недавно возглавлял. Именно там собраны республиканцы, выступающие за новый закон о санкциях против России во главе с Линдси Грэмом.

Во время выступления Рубио четко дал понять, что в Сенате уже есть более 80 голосов в поддержку санкционного законопроекта. Линдси Грэм прямо заявил: если ситуация в ближайшие дни будет оставаться такой, как за последние месяцы, они начнут действовать.

Рубио не вступал в прямую конфронтацию, не отрицал санкции и не выступал против них. Наоборот, он с уважением отозвался об этой инициативе, отметив, что новая администрация пока воздерживается от новых санкций, чтобы не разрушить дипломатический процесс. Он отметил: если Кремлю будут угрожать санкциями, тот просто прекратит переговоры.

В то же время Соединенные Штаты сохраняют действующие санкции, введенные еще администрацией Байдена, но новые пока не вводятся. Это, по словам Рубио, позволяет сохранять переговорный канал открытым.

Рубио также подтвердил, что поддержка Украины продолжается: США продолжают оказывать военную и экономическую помощь. Также Вашингтон будет продавать Украине оружие и подталкивает к этому европейских партнеров, в частности к поставке систем Patriot.

Отдельное внимание привлекла фраза Рубио, что "Россия претендует на то, на что не имеет никакого права, одновременно Украина пытается вернуть то, что не может пока отвоевать военным путем". Это была осторожная, но четкая формулировка,

– отметила политолог-американистка.

Марко Рубио действует крайне осмотрительно, поскольку понимает: Дональд Трамп внимательно следит за его заявлениями. Однако в то же время существует мощное давление со стороны ультраправых сил и других чиновников, которые призывают к прекращению поддержки Украины.

Фактически, Рубио сейчас является одним из немногих чиновников, которые открыто поддерживают Украину. Он – одна из ключевых фигур. Сможет ли он что-то реально изменить и убедить Дональда Трампа – пока неизвестно. Но очевидно, что он пытается это сделать – и делает это крайне осторожно.