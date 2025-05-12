Рубио поговорил с Мерцом и главой МИД Британии Лемми о войне в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры по Украине с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственный департамент США. Там сообщили соответствующую информацию.

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О чем они говорили

Марко Рубио пообщался с Фридрихом Мерцом и поздравил его с недавним назначением на должность канцлера. Они обсудили двусторонние отношения между США и Германией и важность сотрудничества для продвижения многочисленных общих интересов стран.

По Украине, они обсудили встречу между канцлером, президентом Макроном, премьер-министром Стармером, премьер-министром Туском и президентом Зеленским в Киеве, а также нашу общую цель – прекратить войну в Украине,

– говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря ведомства Тэмми Брюс, также он поговорил с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. Марко Рубио отметил в разговоре, что главным приоритетом США является прекращение боевых действий и немедленное прекращение огня в вопросе Украины.

К слову, по данным Reuters, Марко Рубио вскоре примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел НАТО, которая согласно анонсу, состоится в Турции. В рамках этой встречи он планирует обсудить окончание войны между Украиной и Россией.