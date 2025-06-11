Маск готовит "политическую революцию" для Трампа, но это может помочь Украине

После громкой ссоры президенту США Дональду Трампу и миллиардеру Илону Маску якобы удалось найти общий язык. Однако их конфликт зашел так далеко, что об окончательном примирении речь даже не идет. Более того, Маск, вероятно, готовит для Трампа неприятный сюрприз.

Дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, какой замысел может реализовать Илон Маск, чтобы ослабить позиции действующего президента США. В то же время это может повлиять на ситуацию с поддержкой Киева со стороны Вашингтона.

Читайте также Война Трампа с Маском: при чем тут секс-скандал Эпштейна и как это повлияет на Америку

Для Трампа наступают печальные времена

Огрызко напомнил, что Маск недавно провел опрос в своей соцсети X относительно того, хотят ли американцы, чтобы в США возникла третья партия. По его результатам большинство ответили "да".

Следующим шагом Маска стало то, что он объявил о намерении создать такую партию. Однако важный вопрос: кто будет ее электоратом? Очевидно, что не демократы и не либералы, потому что они воспринимают одинаково и Маска, и Трампа,

– подчеркнул дипломат.

Поэтому эта новая партия, по мнению экс-министра, будет "топтать" электорат Трампа и соответственно забирать у него голоса тех, кто ранее голосовал за республиканцев. В перспективе это означает, что Республиканская партия очень сильно потеряет свое влияние и возможно спуститься со второго места на третье.

Можно только представить, какая политическая революция случится в США, если такой сценарий будет реализован,

– предположил он.

Однако даже если он не будет реализован, эта третья партия может забрать у Трампа условные 10 – 15% голосов. Это будет означать, как отметил Огрызко, что демократы "возьмут" и Палату представителей, и Сенат. Поэтому для Трампа наступают довольно печальные времена, ведь те республиканцы, что раньше за него голосовали, вряд ли будут это делать в будущем.

В то же время эта ситуация может определенным образом повлиять на поддержку США Украине. В новых условиях, по мнению дипломата, сопротивление помощи нашей стране со стороны республиканцев может резко ослабиться.

Может так случиться, что трезвая часть республиканцев будет голосовать с демократами за продолжение помощи Украине,

– отметил Владимир Огрызко.

Соответственно, если Маск реализует свой план, то Трампу будет несладко.

К теме Маск и Трамп могут попытаться испортить карьеру друг друга: NYT привело 8 способов

К слову, Илон Маск после ссоры с Дональдом Трампом предположил, что может вкладываться в продвижение демократов. Однако по мнению главы "Института американистики" Владислава Фарапонова, вряд ли Маск пойдет на такой шаг. Однако если ему удастся создать вокруг себя образ жертвы, то он мог бы объединиться с политиками, но создать в США третью политическую силу ему было бы чрезвычайно сложно. По словам Фарапонова, такая партия окажется малозаметной и не будет иметь возможности повлиять на политическую систему.