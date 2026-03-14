Польша поднимала истребители из-за ракетной атаки России по Украине
В ночь на 14 марта Польша поднимала военную авиацию из-за массированной ракетной атаки России по Украине. В воздух были подняты польские и союзнические истребители для контроля ситуации у границ.
Действия имели превентивный характер. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
Что известно об активности авиации Польши?
В сообщении отмечается, что решение было связано с активностью российской дальней авиации, которая наносила удары по Украине. В воздух были подняты очередные пары истребителей, а также самолет раннего предупреждения.
Кроме того, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перевели в состояние высокой готовности. Польские военные отметили, что эти действия имели превентивный характер.
В командовании добавили, что внимательно отслеживали ситуацию на территории Украины в рамках операции "Восточная Заря" и были готовы обеспечить безопасность польского воздушного пространства.
Где фиксировали последствия вражеского обстрела в ночь на 14 марта?
Под вражеский обстрел попала Киевская область. Известно, что в результате обстрела пострадала гражданская инфраструктура и объекты энергетики. К сожалению, погибли 4 человека, еще 15 получили ранения.
Сумы также подверглись удару. В результате атаки произошло возгорание жилого дома, разрушено хозяйственное сооружение и сильно повреждено домовладение рядом. В общем значительные повреждения получили 8 жилых домов, выбито около 30 окон.
На Харьковщине армия России попала беспилотником в пригородный поезд. Пассажиры не пострадали, но машинист и помощник машиниста получили осколочные ранения – медики оказали им необходимую помощь на месте. Поврежден тепловоз, который использовался из-за отсутствия напряжения в контактной сети.
В результате ночного российского обстрела одного из населенных пунктов Запорожского района пострадали четыре человека – 40-летний мужчина, 35-летняя женщина и дети 11 и 16 лет. Всех их госпитализировали еще до прибытия спасателей. Из-за атаки загорелся жилой дом, пожар ликвидировали.