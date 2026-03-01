В порту Абу-Даби ракета упала возле круизного лайнера с 2500 людьми на борту, – Bild

В порту Абу-Даби после ракетных ударов поднялись черные столбы дыма, а круизные лайнеры с тысячами туристов остаются пришвартованными. Неподалеку корабля "Mein Schiff 4" ракета упала в воду, пассажиров срочно собрали внутри судна.

На борту лайнера может быть около 2500 пассажиров. Об этом пишет издание Bild.

Что известно о возможной атаке ракет вблизи круизного лайнера?

По информации издания, круизный лайнер Mein Schiff 4 компании TUI Cruises находится вблизи порта Порт-Заид в Абу-Даби, где зафиксированы ракетные удары по военным объектам. По словам пассажиров, после громкого взрыва людей попросили пройти во внутренние помещения и избегать открытых палуб. На борту находятся около 2500 пассажиров и 1000 членов экипажа.

Из-за обострения ситуации в регионе в портах ОАЭ и Катара остаются по меньшей мере шесть круизных судов, в частности MSC Euribia компании MSC Cruises. Часть рейсов отменена, а воздушное пространство периодически закрывают, что делает невозможным возвращение туристов домой самолетами. Суда не могут выйти в море из-за блокировки судоходства вблизи Ормузского пролива. Компании обещают возврат средств или возможность переноса путешествий.

Что известно об атаке Ирана на Абу-Даби?