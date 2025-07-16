Она очень умная и хочет, чтобы люди перестали умирать, – Трамп о позиции Мелании по войне

Президент США Дональд Трамп рассказал о позиции его жены Мелании относительно войны в Украине. По его словам, первая леди США хочет, чтобы люди "перестали умирать".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Трампа во время общения с журналистами.

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Какая позиция Мелании Трамп относительно войны?

У Дональда Трампа спросили, повлияла ли его жена, первая леди Мелания Трамп, на его взгляды относительно войны России против Украины.

На это президент США ответил, что Мелания остается "нейтральной", но в то же время ее волнует количество погибших.

Она очень умная. Она очень нейтральная. Она чем-то похожа на меня: она хотела бы, чтобы люди перестали умирать,

– объяснил Трамп.

Американский лидер также в очередной раз напомнил, что в результате войны еженедельно погибают не менее 5 – 7 тысяч человек, и это, по его словам, не учитывает жертв среди гражданского населения в городах, которые подвергаются ракетным атакам.

К слову, ранее Дональд Трамп также поделился, что жена рассказывает ему об обстрелах украинских городов. В частности, так Мелания отреагировала на его последний разговор с Владимиром Путиным.