Все это, в придачу с разговорами о перестановках в украинском правительстве, спровоцировало бурные обсуждения в соцсетях. Как украинцы реагируют на актуальные политические события – собрал для вас 24 Канал.

Ранее "Помирим Трампа и Маска за 24 часа": соцсети шутят из-за скандала в США

Мелания – самая большая союзница Украины?

Больше всего поразила резкая смена (в очередной раз) курса Трампа. Американский лидер внезапно пообещал Киеву почти 20 Patriot. Говорят, что он даже Трамп рассматривал возможность передачи Украине мощных ракет Tomahawk.

Более того, после разговора с российским диктатором Трамп даже призвал Зеленского бить вглубь России. А еще – дал Кремлю 50 дней на то, чтобы заключить мирное соглашение, и пригрозил огромными пошлинами.

Как пишет The Times, снять розовые очки относительно Путина и его намерений Трампу помогала жена Мелания. Именно она, по информации СМИ, регулярно напоминает Дональду Трампу об атаках россиян по украинским городам.



Мелания Трамп активно работает на пользу Украине / Фейсбук-страница "Мемаграм"

Настоящее заявление Трампа – версия "без цензуры"

Похоже, что еще несколько важных исторических заявлений (эпохальных заявлений, невероятных заявлений) Трампа остались засекреченными. Но от пользователей соцсетей скрыть их точно не удастся.



Украинцы "раскусили" намерения Трампа / Фейсбук-страница "Мемаграм"

Машина времени по-украински

Да-да, разговоры о назначении Юлии Свириденко премьер-министром Украины невольно возвращают украинцев назад во времени. Признайтесь, слова "Юля, Юля" уже звучат у вас в голове знакомым голосом Яценюка.



Кажется, у всех нас случился коллективный флешбек / Фейсбук-страница "Мемаграм"

Кэллог – "талисман" для Киева?

Не менее значимым для Украины стал и визит спецпредставителя Трампа – Кита Келлога. Уникальный он тем, что американский чиновник пробудет в Киеве не день и даже не два, а целых семь.

И украинцы – народ приветливый, мы не расстроимся, если тот останется и как можно дольше. Ведь уже заметны очевидные плюсы его пребывания здесь.



14 июля в Украину приехал спецпредставитель Трампа / Фейсбук-страница "Мемаграм"

Ведь по странному стечению обстоятельств жители Киева уже вторую ночь подряд спят спокойно – именно с тех пор, как в столицу прибыл Кэллог. Совпадение? Не думаем.

В сети уже заподозрили, что спецпредставитель Трампа на самом деле – ярый меломан и настоящая цель его июльского визита – потусоваться с украинцами на Atlas Festival.



Настоящая причина визита Келллога в Украину может оказаться неожиданной / Скриншот

Так, может, пусть Келлог действительно остается здесь?



И не говорите, что об этом не подумали / Фейсбук-страница "Мемаграм"

