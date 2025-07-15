Все це, на додачу з розмовами про перестановки в українському уряді, спровокувало бурхливі обговорення у соцмережах. Як українці реагують на актуальні політичні події – зібрав для вас 24 Канал.

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Меланія – найбільша союзниця України?

Чи не найбільше вразила різка зміна (вкотре) курсу Трампа. Американський лідер раптово пообіцяв Києву майже 20 Patriot. Кажуть, що він навіть Трамп розглядав можливість передання Україні потужних ракет Tomahawk.

Ба більше, після розмови з російським диктатором Трамп навіть закликав Зеленського бити вглиб Росії. А ще – дав Кремлю 50 днів на те, щоб укласти мирну угоду, і пригрозив величезними митами.

Як пише The Times, зняти рожеві окуляри щодо Путіна та його намірів Трампу допомагала дружина Меланія. Саме вона, за інформацією ЗМІ, регулярно нагадує Дональду Трампу про атаки росіян по українських містах.



Меланія Трамп активно працює на користі Україні / Фейсбук-сторінка "Мемаграм"

Справжня заява Трампа – версія "без цензури"

Схоже, що ще кілька важливих історичних заяв (епохальних заяв, неймовірних заяв) Трампа залишились утаємниченими. Та від користувачів соцмереж приховати їх точно не вдасться.



Українці "розкусили" наміри Трампа / Фейсбук-сторінка "Мемаграм"

Машина часу по-українськи

Так-так, розмови про призначення Юлії Свириденко прем'єр-міністеркою України мимоволі повертають українців назад у часі. Зізнайтесь, слова "Юля, Юля" вже звучать у вас в голові знайомим голосом Яценюка.



Здаєтьтся, у всіх нас стався колективний флешбек / Фейсбук-сторінка "Мемаграм"

Келлог – "талісман" для Києва?

Не менш значущим для України став і візит спецпредставника Трампа – Кіта Келлога. Унікальний він тим, що американський посадовець пробуде у Києві не день і навіть не два, а цілих сім.

Та українці – народ привітний, ми не засмутимося, якщо той залишиться і якнайдовше. Адже уже помітні очевидні плюси його перебування тут.



14 липня в Україну приїхав спецпредставник Трампа / Фейсбук-сторінка "Мемаграм"

Адже за дивним збігом обставин жителі Києва вже другу ніч поспіль сплять спокійно – саме відтоді, як у столицю прибув Келлог. Співпадіння? Не думаємо.

У мережі вже запідозрили, що спецпредставник Трампа насправді – затятий меломан і справжня мета його липневого візиту – потусуватися з українцями на Atlas Festival.



Справжня причина візиту Келллога до України може виявитися неочікуваною / Cкриншот

Тож, може, нехай Келлог справді залишається тут?



І не кажіть, що про це не подумали / Фейсбук-сторінка "Мемаграм"

