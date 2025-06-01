Мерц подарил Трампу свидетельство о рождении его дедушки, который был немцем
- Канцлер Германии Фридрих Мерц подарил Дональду Трампу свидетельство о рождении его дедушки, который был немцем.
- Дедушка Трампа, Фридрих Трамп, эмигрировал из Германии в США в 1885 году и занимался недвижимостью и ресторанным бизнесом.
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете в четверг, 5 июня, сделал ему интересный подарок.
Он подарил свидетельство о рождении дедушки президента Дональда Трампа, который был немцем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.LIVE".
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Что известно о немецких корнях Трампа
Американский президент имеет глубокие немецкие корни. Его дедушка и бабушка по отцовской линии были немцами. Фридрих и Элизабет Трампы родились в Кальштадте. Это поселок в регионе Пфальц в Германии, что к юго-западу от Франкфурта.
Фридрих Трамп в 1885 году эмигрировал в Нью-Йорк, а затем в Сиэтл, где занялся недвижимостью, арендовал и управлял рестораном с баром и даже борделем. В 1901 году он вернулся в Германию, где женился на Элизабет Крист, после чего пара перебралась в Нью-Йорк.
DW пишет, что сам Дональд Трамп обычно не акцентирует внимание на своем немецком происхождении, упоминая лишь о шотландских корнях матери.
Мерц сделал подарок Трампу: смотрите видео
К слову, во время брифинга также канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Дональд Трамп является ключевым лицом, способным остановить войну России против Украины. Кроме того, политик подтвердил поддержку Украины со стороны Германии.